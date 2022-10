Mars, Saturn, Neptun & Co.: Die entfernten Nachbarn unserer Erde

Die Entfernung der Planeten in unserem Sonnensystem zur Erde ändern sich mit ihrer Umlaufbahn. Wie stark die astronomischen Distanzen variieren, zeigt die Grafik mit a href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/index.html" title="">Daten der . Demnach bewegt sich der Jupiter auf seiner Umlaufbahn um die Sonne maximal rund 968,5 Millionen Kilometer von uns weg. Damit befindet sich der größte Planet unseres Sonnensystems noch vergleichsweise nah an der Erde.



Jupiters Nachbarplanet Saturn bewegt sich knapp doppelt so weit von uns entfernt. Zwergplanet Pluto ist der entfernteste planetare Himmelskörper im Sonnensystem mit einer Distanz zwischen 4,2 und 7,5 Milliarden Kilometern zur Erde. Zum Vergleich: Unser Mond kreist in maximal etwa 410.000 Kilometern Entfernung um uns herum.



Am 26. September hat sich der Jupiter in exakter Opposition befunden. Das heißt der Himmelskörper erreichte den Punkt in seiner Umlaufbahn an dem unsere Erde genau im 180-Grad-Winkel zwischen Sonne und Jupiter stand. In diesem Zustand ist der Planet von hier aus am besten und hellsten zu sehen.



Ein Ereignis, dass etwa alle 13 Monate passiert, in seiner diesjährigen Form aber durchaus selten ist, denn der Jupiter war der Erde mit etwa 593 Millionen Kilometern Entfernung so nah wie zuletzt 1963. Diesen Zustand wird vermutlich keiner von uns je wieder erleben, erst im Jahr 2139 soll der Gasriese unserem blauen Planeten wieder so nah kommen.

