Vorwurf: Zubehörhersteller Casetify klaut bei JerryRigEverything

Der bekannte YouTuber JerryRigEverything alias Zack Nelson hat in einem neuen Video die Machenschaften des Zubehörherstellers Casetify unter die Lupe genommen. Das Unternehmen steht im Verdacht, Designs, die Nelson zusammen mit DBrand erstellt hat, gestohlen zu haben.

Viel Ärger um die Smartphone-Hüllen

Produkte gelöscht

Damit kommt Casetify nun innerhalb weniger Wochen gleich zweimal in die Negativschlagzeilen mit seinen neuen iPhone- beziehungsweise Smartphone-Hüllen, die das Innenleben der Geräte darstellen sollen. Zunächst hatten Medien bemerkt, dass die Hüllen, anders als von Casetify angepriesen, gar nicht das "originale" Innenleben der Geräte angezeigt hat (via Notebookcheck ).Nun erklärt Zack Nelson in seinem neuesten Video, dass er gemeinsam mit DBrand Casetify wegen Urheberrechtsverletzung verklagt hat. "Was würden Sie tun, wenn ein Milliarden-Dollar-Unternehmen hereinkäme und all Ihre Sachen stiehlt?", fragt Nelson seine Fans bei X/Twitter.Dabei zeigt er die einzelnen Details, die er mit DBrand für ihre Smartphone-Hüllen verändert hat, um ein eigenes Design zu erstellen. Casetify hat diese kleinen Änderungen vom Original einfach stumpf übernommen, daher scheint die Urheberrechtsverletzung klar.Es sind viele kleine "Easter Eggs", die DBRand mit JerryRigEverything eingebaut hatte, die nun auch bei Casetify auftauchen.Nachdem JerryRigEverything sein Video online gestellt hat, scheint man bei Casetify die fraglichen Produkte schnell von der Webseite genommen zu haben. In den Google-Anzeigen sind die betroffenen Hüllen noch zu sehen, die Links funktionieren aber nicht mehr. Zudem wird die Seite des Herstellers nach Bekanntwerden der Vorwürfe überrannt und ist zeitweise nicht mehr erreichbar