Pixel Fold wird misshandelt, um Haltbarkeit zu testen - und versagt

Der YouTuber JerryRigEverything ist vor allem für eines bekannt: Er misshandelt aktuelle Smartphones mit allen Regeln der Kunst und testet auf diese Weise, wie viel diese aushalten. Im Fall des aktuellen Pixel Fold von Google ist das eine durchaus "schmerzhafte" Angelegenheit.

Pixel Fold und Staub

Zusammenfassung JerryRigEverything misshandelt Pixel Fold von Google

Tests zeigen: Pixel Fold hält Kratz- & Hitze-Tests nicht aus

Staub-Test bestanden, Biege-Test versagt

Pixel Fold hat keinen Mechanismus, der Biegen verhindert oder erschwert

Eigentlich benötigt man im Fall des Pixel Fold keine Folterinstrumente, wie sie Zack Nelson alias JerryRigEverything einsetzt, denn das erste Falt-Smartphone von Google hat auch ohne Fremdeinwirkung seine Probleme. Der YouTuber wollte aber natürlich trotzdem wissen, wie sich das Pixel Fold bei seinen Tests schlägt, schließlich behauptet der Suchmaschinenriese unter anderem, dass das Gerät das "stärkste Scharnier" unter faltbaren Smartphones hat.So viel vorweg: Das Pixel Fold scheitert bei den JerryRigEverything-Misshandlungen, was aber zu erwarten war, da kein Gerät diese Tortur überlebt. Das Innendisplay hält praktisch nichts aus, denn es kann bereits mit einem bloßen Fingernagel zerkratzt werden - allerdings ist das in dieser Geräteklasse normal, da Falt-Displays nicht mit einem widerstandsfähigen, aber eben auch starren Glas geschützt werden können, sondern hier empfindlicher Kunststoff zum Einsatz kommt bzw. kommen muss.Die üblichen Kratz- und Hitze-Tests des YouTubers verliefen weitgehend erwartungsgemäß (beim Feuerzeug schaltete das Display allerdings aus, was laut JerryRigEverything noch nie passiert ist), danach wurde es aber interessant.Denn das Pixel Fold ist IPX-zertifiziert, das bedeutet, dass es eine gewisse Wasser-Resistenz hat, nicht aber vor Staub geschützt ist. Also schüttete JerryRigEverything eine ordentliche Handvoll Staub bzw. Schmutz über das Gerät. Die gute Nachricht: Diesen "Staub-Angriff" überstand das Pixel Fold unbeschadet, kein Korn gelangte ins Innere, wo das OLED-Panel beschädigt werden könnte.Beim Biege-Test versagte das Google Fold aber ziemlich schnell und eindeutig. Laut Nelson überleben diesen die meisten Smartphones, sogar viele faltbare, nicht aber das Pixel. Bereits bei einem verhältnismäßig leichtem Biegen (über die aufgeklappten 180 Grad hinaus) brechen Gerät und Display, weil kein Mechanismus verbaut ist, der das verhindert oder zumindest erschwert.