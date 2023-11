Chaos bei OpenAI verhilft Microsoft zu einem Höhenflug an der Börse

Beim KI-Unternehmen OpenAI geht es drunter und drüber, Grund dafür ist die Entlassung des bisherigen Chefs Sam Altman. Eine mehr als nur Nebenrolle spielt dabei Microsoft, denn der Redmonder Konzern pro­fi­tiert in jedem Fall, egal wie der Machtkampf bei OpenAI ausgeht.

Chaos bei OpenAI lässt Microsoft kalt

Zusammenfassung OpenAI-Chef Sam Altman entlassen

Microsoft als ruhiger Investor

OpenAI droht zu zerfallen

Microsoft gewinnt in jedem Fall

Microsoft-Aktie steigt um 2%

MSFT seit Jahresbeginn +57%

In den vergangenen Tagen herrscht bei OpenAI ein beispielloses Chaos. Die meisten Investoren sind besorgt bis schockiert, denn die KI-Schmiede droht derzeit im Wesentlichen auseinanderzufallen. Es gibt allerdings einen Investor, der sich die Sache mit aller Ruhe ansehen kann und das ist Microsoft.Denn der Redmonder Konzern, der mehrere Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt hat, gewinnt, egal wie die Angelegenheit letztlich ausgeht. Sollte Sam Altman letztlich doch zurück zu OpenAI gehen, dann kann die Arbeit normal weitergehen und Microsoft bekommt dann wohl auch mehr Einfluss, da man möglicherweise einen Sitz im Aufsichtsrat erhält. Gibt es für Altman und Co. keinen Weg zurück, dann werden diese wohl bei Microsoft unterkommen und eine KI-Abteilung aufbauen.Das ist für Microsoft also eine klassische Win-Win-Situation, das wissen auch die Anleger. Denn die Aktie des Konzerns legt dieser Tage ordentlich zu und konnte sich gestern um rund zwei Prozent steigern. Das klingt nach nicht besonders viel, allerdings sollte man hier bedenken, dass sich der Microsoft-Kurs schon seit Wochen auf einem Rekordkurs befindet. Seit Jahresbeginn konnte sich das Papier mit dem Börsenkürzel MSFT um gut 57 Prozent verbessern.Aktuell steht Microsoft bei 377,44 Dollar und das Plus zog auch die Technologiebörse Nasdaq nach oben. Das positive Handelsklima wirkte sich ebenso auf andere Aktien aus, womit auch Kurse von Unternehmen wie Apple und Nvidia zulegten.Grund für den Höhenflug von Microsoft ist, dass kaum ein Unternehmen so aggressiv auf den KI-Zug gesetzt hat wie der Konzern von Satya Nadella. Die Personalturbulenzen bei OpenAI schaden den Redmondern nicht, da man im Rennen bleibt, egal wie die Sache ausgeht.