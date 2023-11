Der Vorstand von OpenAI befindet sich laut Medienberichten in Gesprächen mit dem gerade erst gefeuerten Sam Altman , um ihn als CEO zurückzuholen. An so eine Entwicklung innerhalb von nur wenigen Stunden hätte wohl niemand gerechnet.

Altman soll zurückzukehren

Neues zum Hintergrund der Entlassung

Zusammenfassung OpenAI will entlassenen CEO Altman zurück

Gespräche nur Stunden nach Entlassung

Präsident Brockman trat ebenfalls zurück

Wichtige ChatGPT-Entwickler kündigten

Weitere Abgänge bei OpenAI erwartet

Altman fordert Änderungen in Führung

Machtkampf zwischen Forschung/Produkt

Das meldet das Online-Magazin The Verge , das die Geschehnisse der letzten 24 Stunden zusammengefasst hat. Und die sind eigentlich aktuell noch kaum zu durchschauen und sehr konfus.Altman soll nach dem Wunsch des OpenAI-Vorstands wieder das in das Unternehmen zurückzukehren, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. "Dass Altman nur einen Tag nach seiner Entlassung Gespräche mit dem Unternehmen führt, zeigt, dass sich OpenAI ohne ihn im freien Fall befindet", so The Verge.Nur Stunden nach der Entlassung von Altman trat auch Greg Brockman, der Präsident und ehemalige Vorstandsvorsitzende von OpenAI, zurück. Beide sollen mit Freunden und Investoren über die Gründung eines neuen Unternehmens gesprochen haben. Eine Reihe von wichtigen Entwicklern von ChatGPT soll am Freitag ebenfalls gekündigt haben - und aus dem Umfeld von OpenAI ist zu hören, dass weitere Abgänge in Planung sind.Diese Kündigungen und Gespräche über ein neues Unternehmen sollen ein Teil der vorangegangenen Geschichte sein, die zur Entlassung von Altman geführt haben. Einer der Quellen von The Verge sagte, dass Altman, der am Freitag plötzlich und ohne Vorankündigung vom Vorstand entlassen wurde, "zwiespältig" über eine Rückkehr sei und erhebliche Änderungen in der Unternehmensführung wünsche.Der Vorstand habe bereits prinzipiell zugestimmt, selbst zurückzutreten und Altman und Brockman die Rückkehr zu gestatten.Altman sei derzeit "zwiespältig" über eine mögliche Rückkehr. Ein Sprecher von OpenAI antwortete nicht auf eine Anfrage, ob Altman mit dem Vorstand über eine Rückkehr diskutiert. Ein Microsoft-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.Ilya Sutskever, der OpenAI mitbegründet hat und dessen Forschung leitet, war verschiedene Quellen zufolge maßgeblich an der Absetzung von Altman beteiligt. Seine Rolle bei diesem Coup deutet auf einen Machtkampf zwischen der Forschungs- und der Produktseite des Unternehmens hin.