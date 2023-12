SpaceX hat seinen legendären Booster 1058 nach 19 Starts verloren

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat jetzt seinen fast schon legendären Raketen­booster 1058 verloren. Dieser absolvierte selbst für eine wieder­ver­wend­bare Technik eine kaum zu glaubende Fülle an Aufgaben und hält bisher den Flugrekord.

Schwere See

Verlust positiv nutzen

Zusammenfassung SpaceX verlor seinen Rekord-Booster 1058

Booster 1058 absolvierte 19 Flüge ins All

Booster kippte auf Drohnenschiff wegen Wind und Wellen

Neuere Falcon 9-Booster haben verbesserte Landebeine

SpaceX will aus Verlust Lerneffekte ziehen

1058 brachte Astronauten und über 860 Satelliten ins All

Wiederverwendbare Booster senken Startkosten deutlich

Booster 1058 half kurz vor Weihnachten zum inzwischen 19. Mal, eine Falcon 9-Trägerrakete mit ihrer Nutzlast in den Orbit zu bringen. Wie in den vorhergehenden Fällen landete das System anschließend selbstständig auf einer im Ozean schwimmenden Plattform. Normalerweise werden die Booster von dieser dann wieder aufbereitet und für den nächsten Start eingesetzt."Während des Rücktransports zum Hafen kippte der Booster heute früh aufgrund starker Winde und Wellen auf dem Drohnenschiff um", erklärte SpaceX in einem Social-Media-Post und fügte hinzu, dass neuere Falcon 9-Booster über verbesserte Landebeine verfügen, die sie unter schwierigen Bedingungen aufrecht halten.In einem separaten Posting sagte SpaceX-Manager Kiko Dontchev, es sei "super enttäuschend und traurig, Booster 1058 zu verlieren". Er erklärte, dass die Systeme umkippen können, wenn bestimmte Landebedingungen auftreten, die dazu führen, dass die Beine ungleichmäßig belastet werden", und fügte hinzu, dass starker Wind oder unruhige Gewässer dann dazu führen, dass der Booster wackelt und rutscht.Allerdings soll auch dieser Verlust noch positive Effekte bringen. Die Ingenieure bei SpaceX wollen den Vorgang im Detail analysieren und die dabei gewonnenen Erkenntnisse nutzen, das Landesystem noch weiter zu verbessern.Booster 1058 hat während den 19 Flügen seiner dreieinhalbjährigen Lebenszeit zwei Astronauten und über 860 Satelliten ins All gebracht. Die transportierte Nutzlast lag bei über 260 Tonnen. Die Nutzung immer wieder verwendbarer Booster gehört zu den Erfolgsrezepten des Unternehmens. Diese halfen, die Preise von Raketenstarts massiv zu reduzieren.