Die vom früheren OnePlus-Gründer Carl Pei gegründete Firma Nothing hat mit dem Nothing Phone (2a) ihr erstes "Mittelklasse"-Smartphone vorgestellt. Man will vor allem mit einem individuellen Design punkten und dennoch viel Performance für wenig Geld bieten.

Fokus auf Design, trotz günstigem Preis

MediaTek-Chip mit individueller Abstimmung

Zwei 50-Megapixel-Kameras

Das Nothing Phone (2a) bietet erneut eine eigenwillige Designsprache rund um die transparente Optik auf der Rückseite und die dort integrierten LED-Streifen, auch wenn letztere in ihrer Zahl stark reduziert wurden. Das Design dürfte das Publikum spalten, doch setzt es in einer Welt ewig gleicher Smartphone-Rückseiten für mehr Individualität sorgen.Technisch bietet man eine solide Ausstattung rund um ein neues, sehr großes 6,7-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und praktisch identischer Breite der vollkommen flachen Ränder. Zentral unter dem oberen Rand sitzt eine Frontkamera mit immerhin 32 Megapixeln Auflösung und F/2.2-Blende. Das Ganze ist umgeben von einem Kunststoffrahmen, wo Nothing im Vergleich zu seinen teureren bisher erscheinenen Modellen mit Metallrahmen den Rotstift angesetzt hat.Unter der Haube steckt der mit vier Nanometern Strukturbreite gefertigte MediaTek Dimensity 7200 Pro Octacore-SoC, an dessen Entwicklung Nothing nach eigenen Angaben mitgewirkt hat, um eine möglichst gute Abstimmung zwischen Hardware-Plattform und seiner stark auf einen möglichst flüssigen Betrieb optimierten Software zu gewährleisten.Der Arbeitsspeicher ist hier immer acht Gigabyte groß, während abhängig vom Modell jeweils 128 oder 256 GB interner Flash-Speicher verbaut werden, die man leider nicht erweitern kann. Die MediaTek-Plattform ist es auch, die dem Nothing Phone (2a) seine 5G-Unterstützung, Bluetooth 5.2 und NFC ermöglicht. Es gibt zudem zwei Nano-SIM-Kartenslots.Die Hauptkamera des Nothing Phone (2a) nutzt einen neuen 50-Megapixel-Sensor mit F/1.88-Blende, dem Nothing den gleichen 50-Megapixel-Sensor mit F/2.2-Blende und 114 Grad breitem Sichtfeld als Ultraweitwinkelkamera zur Seite stellt, den man auch schon vom Nothing Phone (2) kennt. Hinzu kommt auch noch ein 5000mAh-Akku, der mit bis zu 45 Watt schnell geladen werden kann.Nothing will sich unter anderem durch seine Software abheben und integriert deshalb nicht nur umfangreiche Möglichkeiten für die individuelle Beleuchtung bei eingehenden Nachrichten oder der Nutzung eines Weckers in Verbindung mit den LEDs auf der Geräterückseite. Außerdem hat man stark in ein eigenes Widget-System investiert und versucht, zunehmend auch mehr individuelle Ideen auf der über drei Jahre hinweg mit Updates zu versorgenden Basis von Android 14 umzusetzen.Das Nothing Phone (2a) kann ab sofort in den Farben Schwarz oder Weiß zu Preisen ab 329 Euro vorbestellt werden. Für 50 Euro mehr gibt es auch noch eine Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flash-Speicher, wobei in allen Fällen gilt, dass der Festspeicher nur eine relativ langsame Anbindung per UFS 2.2 nutzt.