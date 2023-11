Update-Plan: iOS 17.1.2 wohl schon nächste Woche, iOS 17.2 folgt bald

Für iPhone-Nutzer dürfte in den nächsten Tagen iOS in der Version 17.1.2 erscheinen, das sich auf Fehlerbehebung konzentriert - unter anderem klagen Nutzer über WLAN-Probleme. Mitte Dezember gibt es dann wohl wieder ein großes Update mit neuen Features.

Apple hat jüngst beteuert, sich wieder mehr auf stabile Updates konzentrieren zu wollen. Fehler bei der aktuellen iOS-Version sollen den Konzern dazu veranlasst haben, die Entwicklung von iOS 18 vorerst zu pausieren und die Kräfte bündeln zu können. Der nächste kleine Schritt, den iOS demnächst machen wird, kommt mit Version 17.1.2.Wie MacRumors berichtet, scheint sich Apple nach internen Tests auf den Release vorzubereiten. Thanksgiving in den USA dürfte dafür sorgen, dass die Veröffentlichung in die kommende Woche rutscht. Üblicherweise konzentriert sich Apple bei seinen kleinen Updates auf die Behebung von Fehlern. Welche man mit iOS 17.1.2. aus der Welt schaffen kann, ist aktuell aber nicht bekannt.Eines der drängendsten Probleme, über das Nutzer seit Release von iOS 17 klagen, betrifft schlechte WLAN-Verbindungen. Hier konnte auch iOS 17.1.1, das Anfang des Monats veröffentlicht wurde, keine Lösung bringen. Aktuell außerdem bei Apple auf dem Fehler-Zettel: Bugs im Zusammenhang mit Push-Benachrichtigungen und HomeKit.Und dann steht auch schon bald der Release von iOS 17.2 an. Das nächste größere Update befindet sich seit gut einem Monat im Beta-Test. Geht alles nach Plan, wird die neue Version dann wohl Mitte Dezember auf iPhones landen. Im Anschluss eine Übersicht der erwarteten Funktionen.