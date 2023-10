Apple verspricht: WLAN-Probleme auf iPhones mit iOS 17.2 gelöst

Mit dem Release von iOS 17 kamen auch Berichte zu WLAN-Problemen auf. iPhones fanden nur langsam Verbindung, bei manchen versagte das Funknetz vollständig. Jetzt deutet sich mit der ersten Beta-Version von iOS 17.2 an, dass Apple das Problem wohl lösen konnte.

WLAN hat sich rasant zu dem Standard entwickelt, mit dem sehr viele Nutzer wohl am meisten verbunden sind. Ausgerechnet beim neuen Model iPhone 15 und anderen iPhones , die auf iOS 17 gebracht wurden, kam es jetzt zu teilweise gravierenden Ausfällen der drahtlosen LAN-Verbindung.Bei einigen Nutzern drückt sich das Problem in der Tatsache aus, dass Apps keine Inhalte mehr über WLAN laden, die Verbindung scheint in diesen Fällen zwar noch zu funktionieren, aber nur noch eine sehr geringe Durchsatzrate zu bieten. Andere Nutzer beschreiben, dass unter iOS 17 die Verbindung ihrer iPhones vollständig abbricht.Abhilfe schaffen hier zwar alte Tricks wie der kurze Wechsel in den Flugmodus, das iPhone verliert aber danach in regelmäßigen Abständen wieder die volle WLAN-Leistung oder fliegt ganz aus Netzwerken. Das Update iOS 17.1 konnte den Fehler nicht lösen.Wie jetzt die Webseite iClarified mitteilt, will man vom offiziellen Apple-Support eine Antwort auf ein entsprechendes Service-Ticket erhalten haben. Darin beschreibt ein Kundendienst-Mitarbeiter, dass mit dem nächsten Update iOS 17.2 wohl eine Lösung bereitgestellt werden kann."Aufgrund Ihres Feedbacks gibt es im neuesten Update, Build 21C5029g, Softwareänderungen, die dieses Problem behoben haben", so der Apple Mitarbeiter auf Anfrage. Mit dem Release ist zwischen November und Dezember zu rechnen. Vorher gibt es natürlich auch noch den Weg über die Public Beta, wenn diese erscheint.