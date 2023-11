Galaxy AI soll auf Samsung-Smartphones kommen

Zusammenfassung Samsung stellt Galaxy AI für Smartphones vor

Verspricht barrierefreie Kommunikation

Werkzeuge für KI-Aufgaben auf Geräten/Cloud

Ähnliche Features wie Googles Pixel 8

Ziel: Veränderung der Smartphone-Nutzung

"Live Translate Call" übersetzt Gespräche

Funktion wird in Galaxy S24-Serie integriert

Noch nennt Samsung wenige Details zur Galaxy AI, verspricht aber, dass das KI-System im Stil von ChatGPT & Co in der Lage sein soll, eine "barrierefreie Kommunikation, vereinfachte Produktivität und unbegrenzte Kreativität" zu ermöglichen. Die Galaxy AI soll unter anderem eine umfangreiche Palette an Werkzeugen bereitstellen, mit der sich KI-Aufgaben sowohl auf dem Endgerät selbst, als auch über Cloud-Server verarbeiten lassen.Letztlich will Samsung mit Galaxy AI ähnliche Features bieten, wie sie Google bereits mit seinen Smartphones der Pixel-8-Serie eingeführt hat. Ziel sei, dass KI auf Smartphones endlich verbreitet zum Einsatz kommt, um so die Art der Nutzung der Geräte dauerhaft zu verändern, verkündete Wonjoon Choi, Executive Vice President und Chef der Forschung und Entwicklung in der Mobilgerätesparte von Samsung in einem Blog-Eintrag Der Funktionsumfang der Galaxy AI wurde von Samsung bisher nicht ausführlich demonstriert. Anlässlich einer Veranstaltung rund um Themen der Künstlichen Intelligenz in Seoul zeigte das Unternehmen aber, wie eine Funktion namens "Live Translate Call" in der Lage sein, Telefongespräche in Echtzeit zu übersetzen, um so die Kommunikation mit fremdsprachigen Kontakten erheblich zu erleichtern.Live Translate Call werde bald "den neuesten Galaxy AI Smartphones" einen persönlichen Übersetzer geben, hieß es. Das Feature werde in die native Anruf-Funktion integriert, wodurch man keine App eines Drittanbieters mehr nutzen müsse, so Samsung weiter. Gemeint ist offenbar, dass die am 17. Januar 2024 erwarteten Smartphones der Samsung Galaxy S24-Serie bereits mit der neuen Live-Übersetzungsfunktion und anderen KI-Features an den Start gehen werden.