Samsung Galaxy S24 startet am 17. Januar - in Apples Vorgarten

Samsung beabsichtigt das Galaxy S24 offenbar in direkter Nähe von Apple vorzustellen. Mehrere Quellen berichten, dass der koreani­sche Elektronik­konzern seine neuen Top-Smartphones in direkter Nähe des Apple-Hauptquartiers präsentieren wird.

@OnLeaks / Smartprix

San Jose und nicht San Francisco

Zusammenfassung Samsung plant Galaxy S24 Präsentation nahe Apple-Hauptquartier

Neues Unpacked Event findet am 17. Januar statt

Ort der Präsentation wechselt von San Francisco nach San Jose

Samsungs Marketing-Move als Provokation gegen Apple gesehen

Genauer Ort des Launch-Events in San Jose noch unbekannt

San Jose als zentraler Standort vieler US-Technologiefirmen

Samsungs US-Hauptquartier befindet sich bereits in San Jose

Mittlerweile lässt sich der Zeitplan für die Einführung des neuen Samsung Galaxy S24 und seiner Schwestermodelle näher eingrenzen. War zuvor von einem Launch am 18. Januar die Rede, so ist inzwischen aus diversen Quellen zu hören, dass das nächste Samsung Unpacked Event am 17. Januar stattfinden wird.Gemeint ist damit der 17. Januar nach US-amerikanischer Westküstenzeit, sodass klar ist, weshalb die Quellen der früheren Berichte vom 18. Januar sprachen - in Südostasien ist es dann tatsächlich aufgrund der Zeitverschiebung bereits ein Tag später. Neu ist jetzt aber etwas anderes: Samsung wechselt den Ort der Vorstellung seiner neuen Flaggschiff-Smartphones und rückt damit näher an Apple heran.Laut dem Fernsehsender Korea Economic TV will Samsung den S24-Launch in San Jose abhalten, jener Stadt, in deren Vorort Cupertino Apple sein neues Hauptquartier in Form des ikonischen Apple Park hochgezogen hat. Dies wurde uns auch von anderen Quellen bestätigt. Zuvor waren die neuen Samsung Top-Smartphones der Galaxy S-Reihe jeweils in San Francisco präsentiert worden.Mit dem Wechsel in den Vorgarten oder Hinterhof von Apppe wagt Samsung einen für manche Beobachter sicherlich frechen Marketing-Move, mit dem man den großen Konkurrenten auch ein wenig aufs Korn nehmen will. Wo genau Samsung sein Launch-Event in San Jose durchführen will, ist noch offen.San Jose ist ohnehin so etwas wie die kleine Schwester von San Francisco und zentraler Teil des sogenannten "Bay Area", wo die meisten großen US-Technologiefirmen ihr Hauptquartier oder zumindest wichtige Standorte betreiben. Google ist bekanntermaßen unweit entfernt in Mountain View beheimatet und Samsung selbst hat sein US-Hauptquartier mitten in San Jose.