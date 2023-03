Gruselig: Samsung-KI verpasst einem sieben Monate alten Baby Zähne

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Samsungs Space Zoom genannte Funktion Aufnahmen des Mondes "manipuliert", indem Bilder eingefügt werden. Nun wird der nächste Fall bekannt, denn das Remaster-Feature des Galaxy S23 Ultra verschlimmbessert Aufnahmen - auf gruselige Art.

Künstliche Intelligenzen sind das Thema der Stunde und diese erweisen sich auch bei Bildern immer wieder als praktisch bzw. können beeindruckende Kunstwerke erzeugen. Doch es gibt auch Beweise, die zeigen, dass Bildverbesserung per künstlicher Intelligenz keine so gute Idee ist bzw. dass hierbei nicht mit beeindruckender Technik gearbeitet wird, sondern mit Taschenspielertricks.Das hat vor eineinhalb Wochen der Fall Space Zoom gezeigt: Denn Nutzer konnten beweisen, dass Samsung hier nicht mit hoch entwickelten Algorithmen arbeitet, sondern großzügig Bildinhalte addiert. Dazu gab es schon länger Vermutungen, ein Nutzer konnte das mit relativ simplen Bildbearbeitungs-Tricks beweisen.Nun hat ein Neubesitzer eines Galaxy S23 Ultra mit seinem neuen Smartphone herumgespielt und hat dabei das Remaster-Feature in der Foto-App des Geräts ausprobiert. Diese beherrscht diverse Tricks und kann - wie die Google-App - Anpassungen und Verbesserungen vornehmen und unter anderem Bilder schärfen.Im Fall eines Babys hat der Nutzer das Remaster-Feature durchgeführt und dieses führte zu einem unerwarteten und regelrecht gruseligen Ergebnis. Denn aus der Zunge des sieben Monaten alten Kindes machte die Samsung-KI Zähne. Das Ergebnis lässt sich schwer in Worte fassen, man kann hier aber zweifellos von einem verstörendem Ergebnis sprechen.Das ist auch kein Einzelfall, denn der Twitter-Nutzer Apricot Lennon hat The Verge ein Video geschickt, in dem er diese "Zauber-Zähne" in einem zweiten Fall zeigt. Die bekannte Technik-Seite schreibt allerdings, dass man das nicht reproduzieren konnte, zudem handelt es sich bei Remaster um eine Funktion, die man extra aktivieren muss. Der Vergleich zum Space Zoom hinkt also durchaus - am gruseligen Ergebnis ändert das aber nichts.