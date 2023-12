Samsung Galaxy S24-Serie: Leak liefert erste offizielle Bilder & Infos

Rund eineinhalb Monate vor dem Launch-Termin im Januar sind jetzt erste offizielle Marketing-Bilder der neuen Top-Smartphones der Samsung Galaxy S24-Serie veröffentlicht worden. Sie zeigen alle drei Varianten vom Basismodell über das "Plus" bis hin zum "Ultra" vorab.

Samsung

Erste Marketing-Bilder zeigen leicht verändertes Design

Galaxy S24 Ultra wird flacher

200-Megapixel-Hauptkamera und 50 MP 5x-Zoom

Samsung Galaxy S24 Ultra immer mit Rahmen aus Titan

S24 und S24 Plus mit Gehäuseform im Stil des iPhones

50-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera

KI-Helfer für Fotos & Messaging-Übersetzung

Zusammenfassung Erste Bilder der Samsung Galaxy S24-Serie veröffentlicht

Leak zeigt technische Details und KI-Funktionen

Galaxy S24 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 3 Chip

Neue 200-MP-Kamera und verbesserte Hardware

S24 und S24 Plus mit Exynos 2400 in Europa

Keine Speichererweiterung bei S24-Modellen möglich

Android 14 und KI-Features für S24-Serie geplant

Wie so oft, sind jetzt schon mehr als sechs Wochen vor der offiziellen Präsentation des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra offizielle Marketing-Bilder der neuen High-End-Smartphones veröffentlicht worden. Außerdem liegen bereits diverse Details zur technischen Ausstattung und den für die neuen Geräte von Samsung entwickelten KI-Funktionen vor.Quelle dürfte ein US-Netzbetreiber sein, aus dessen Umfeld die Bilder an eine durchaus bekannte Leak-Quelle gelangten, von der sie zuletzt an die rumänische Site Windows Report zur Veröffentlichung weitergereicht wurden.Werfen wir zunächst einen Blick auf das Spitzenmodell Samsung Galaxy S24 Ultra. Die neuen Bilder bestätigen, dass Samsung weitestgehend auf die bisher übliche Wölbung der Bildschirmränder und der Rückseitenabdeckung verzichtet. Stattdessen sind die Flächen größtenteils flach gehalten. Natürlich ist auch wieder ein Einschub für den S-Pen vorhanden.Technisch soll das Galaxy S24 Ultra auf dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 basieren, der in der hier verwendeten Version "for Galaxy" wohl wieder eine etwas höhere Taktrate bietet als in den Top-Smartphones anderer Hersteller. Der Chip wird angeblich von einer fast doppelt so großen Vapor-Chamber-Kühlung auf Temperatur gehalten. Es gibt dazu 12 Gigabyte LPDDR5X-RAM und 256, 512 GB oder ein Terabyte internen UFS-Speicher.Bei den Kameras setzt Samsung jetzt auf einen Hauptsensor mit ganzen 200 Megapixeln Auflösung, dem man eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixel zur Seite stellt. Außerdem sind wieder zwei Zoom-Kameras an Bord, die jeweils eine drei- bzw. fünffache optische Vergrößerung bieten und mit 10 und 50 Megapixeln arbeiten. Auf der Front sitzt wieder eine 12-MP-Kamera, die mit Dual-Pixel-Autofokus aufwarten kann.Darüber hinaus gibt es die für ein Samsung-Topmodell typische weitere Ausstattung. Das flache 6,8 Zoll große Dynamic-OLED-Display bietet eine QHD+-Auflösung und erreicht eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Es Support für Bluetooth 5.3, NFC, UWB und WiFi 7 sowie einen mit maximal 45 Watt schnell zu ladenden 5000mAh-Akku.Eine weitere Neuerung gibt es bei den verwendeten Materialien. Samsung will den Gehäuserahmen des Galaxy S24 Ultra offenbar grundsätzlich aus Titan fertigen und folgt damit der von Apple bei den neuen iPhone 15 Pro-Modellen vorgegeben Richtung. Die Farbe des Rahmens wird der jeweiligen Farbe der Rückseite angepasst, wobei wir es dann mit Titanium Blue, Titanium Black, Titanium Grey und Titanium Yellow zu tun haben werden, heißt es.Das Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus werden laut den Bildern wieder deutlich vom Ultra zu unterscheiden. Zwar gibt es auch hier Blau, Schwarz, Grau und Gelb als Grundfarben, doch wird statt Titan wieder ein vergleichsweise normaler Aluminium-Rahmen verwendet. In allen Fällen dient natürlich weitestgehend kratzfestes Corning Gorilla Glass Victus als Material für die Rückseitenabdeckung.Die Displays sind beim Samsung Galaxy S24 und S24 Plus angeblich jeweils 6,2 und 6,7 Zoll große OLED-Panel mit bis zu 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Anders als das Galaxy S24 Ultra werden die beiden günstigeren Modelle wohl in Europa mit einem Samsung Exynos 2400 daherkommen, so der neue Topchip von Qualcomm hierzulande dem Ultra vorbehalten bleiben dürfte.Der Arbeitsspeicher ist laut früheren Berichten in den Basisvarianten immer acht Gigabyte groß, wobei nur das S24 Plus optional erstmals mit 12 GB RAM geordert werden kann. Beim "kleinen" S24 gibt es weiterhin eine Basisversion mit 128 GB internem Flash-Speicher. Abgesehen davon sind beide Modelle in weiteren Speichervarianten mit 256 oder 512 GB zu haben. Eine Speichererweiterung ist bei keinem der Galaxy S24-Modelle möglich. Es bleibt abzuwarten, ob Samsung für Vorbesteller wieder eine Verdopplung des internen Speichers bei gleichbleibendem Preis anbieten wird.Die Kameras des Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus nutzen wahrscheinlich wieder einen Hauptsensor mit 50 Megapixeln und einen 12-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen. Hinzu kommt auch noch ein 10-Megapixel-Sensor, dem Samsung eine Optik mit dreifacher Vergrößerung für Zoom-Aufnahmen spendiert. Auf der Front sitzt auch bei den günstigeren S24-Modellen eine 12-Megapixel-Kamera, die aber einen festen und keinen Dual-Pixel-Autofokus besitzt.Die Akkus des neuen S24 und S24 Plus sind jeweils 4000 und 4900 mAh groß und können mittels 25 bzw. 45 Watt starken Netzteilen schnell geladen werden. Natürlich ist auch wieder Wireless-Charging am Bord und alle Modelle der S24-Serie werden mit Sicherheit auch wieder nach IP67 und somit als wasser- und staubdicht zertifiziert sein.Samsung will das Galaxy S24 und S24 Plus laut dem Bericht ih den Farben Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet und Amber Yellow anbieten. Der Rahmen wird bei den günstigeren Modellen nicht aus Titan gefertigt sein, sondern dürfte aus Aluminium bestehen.In Sachen Software kommt natürlich Android 14 in Verbindung mit einer neuen Version der Samsung One UI 6.x zum Einsatz. Samsung will laut den vorab geleakten Informationen voll auf die Vermarktung der S24-Modelle als "KI-Smartphones" setzen und dazu unter anderem die Echtzeit-Übersetzung in Messaging-Apps in mehr als einem Dutzend Sprachen anbieten. Außerdem soll generative KI für die Bearbeitung und Optimierung von Fotos verwendet werden.Eine weitere Funktion soll dazu genutzt werden, per KI bestimmte Objekte in Fotomotiven zu erkennen und dann zusätzliche Informationen dazu zu erhalten. Diese Beschreibung erinnert an Dienste wie Google Lens. Welche weiteren Features aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erwarten sind, bleibt zunächst abzuwarten.