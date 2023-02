Samsung: KI-Klon antwortet Anrufern mit Stimme des Phone-Besitzers

Stimmenklone kommen in einigen kontrollierten Umgebungen wie beispielsweise der Produktion von Videospielen bereits zum Einsatz. Samsung macht die Technologie nun aber breit für die Öffentlichkeit verfügbar - als Avatar zum Beantworten von Anrufen.

Kombination mit ChatGPT denkbar

Zusammenfassung Stimmenklone: Samsung macht Technologie für Anrufe verfügbar.

Anrufendes Gegenüber soll denken, es spreche mit der angerufenen Person.

Feature nur auf Koreanisch für kleine Auswahl von Geräten verfügbar.

Kombinierung mit Chatbot möglich, um Anrufe komplett zu vertreten.

Zugang zu Algorithmen über API für andere Apps.

Für das Gegenüber soll es im Grunde so wirken, als spreche er wirklich mit der angerufenen Person. Nach der Vorstellung Samsungs kann das Feature beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn man den Anrufenden zwar auf dem Kopfhörer hört, aber nicht laut antworten kann. Dann lässt sich die Antwort einfach schriftlich in das Telefon tippen und wird dort in Sprache umgewandelt, die der Stimmlage des Nutzers angepasst ist.Die neue Funktion ist derzeit nur auf Koreanisch in der Bixby Custom Voice Creator App für eine kleine Auswahl von Samsung-Geräten der Galaxy S-Serie verfügbar. Wie gut die Technologie in der Praxis funktioniert, lässt sich daher aus der Perspektive der Redaktion noch nicht beantworten.Die Beantwortung von Anrufen über eine Textschnittstelle ist nicht generell neu. Auf Samsung-Geräten ist die Funktion als Bixby Text Call bekannt und wurde mit der Android-Oberfläche One UI 5 des Unternehmens eingeführt. Hier stand sie ebenfalls erst einmal nur auf Koreanisch, inzwischen aber auch auf Englisch zur Verfügung. Das Generieren von Sprache im Klang eines bestimmten Nutzers erfordert allerdings noch einmal zusätzliche KI-Rechenleistung.Wenn das System allerdings erst einmal funktioniert, wird es nicht mehr weit bis zu dem Zeitpunkt sein, an dem die Technologie mit einem Chatbot wie ChatGPT kombiniert wird. Dann kann man sich beispielsweise bei nervigen Anrufen der Verwandtschaft komplett vertreten lassen, ohne dass das Gegenüber davon etwas bemerkt. Samsung wird einer solchen Entwicklung nicht im Weg stehen und kündigte bereits an, den Zugang zu den Algorithmen für andere Apps über eine API zu ermöglichen.