Samsung Galaxy S24: Bilder & Daten zu den neuen Top-Smartphones

Samsung bereitet derzeit die Einführung der neuen Top-Smartphones der Galaxy S24-Serie vor. Mit der neuen Generation ändert der koreani­sche Elektronikgigant das Design wohl doch stärker, als man vielleicht vermutet hat, wie eine neue Ladung offizieller Render jetzt zeigt.

Samsung

Alles ein wenig eckiger

Chef-Leaker veröffentlicht US-Datenblatt

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24-Serie mit neuem Design

Galaxy S24 ähnlicher zum iPhone

Galaxy S24 Ultra mit flachem Display

Offizielle Spezifikationen durchgesickert

Displays bis zu 6,8 Zoll und 2600 Candela

Hauptkamera bis zu 200 Megapixel

Arbeitsspeicher bis zu 12 Gigabyte

Akkus bis zu 5000mAh, IP68-Zertifizierung

Snapdragon 8 Gen 3 in US-Modellen

Auf den kürzlich veröffentlichten ersten offiziellen Marketing-Bildern der Galaxy S24-Smartphones deutete es sich bereits an, was die jetzt zuerst bei Android Headlines veröffentlichten Produktbilder des Galaxy S24 in Form des Basismodells noch deutlicher machen. Die Galaxy-S-Reihe wird dem iPhone wieder etwas ähnlicher, denn Samsung streicht die Wölbung im Rahmen und setzt stattdessen auf einen Rahmen mit flacher Oberfläche.Die Geräte wirken dadurch einerseits runder, andererseits aber auch eckiger und sind somit nicht mehr nur vorn und hinten komplett flach, sondern auch an den Seiten. Beim Galaxy S24 Ultra, dem absoluten Topmodell der Serie, fällt die optische Veränderung noch deutlicher aus, weil man sich auf der Front vom bisher seitlich gewölbten Display verabschiedet.So wird Samsung auch hier auf ein flaches Display setzen, wodurch der schwarze Rand um das OLED-Panel deutlicher sichtbar wird. Gleichzeitig wird der Rahmen des Geräts wie bei den anderen S24-Varianten etwas "boxiger", auch wenn sich die Reduktion der bisher üblichen Wölbung hier nicht ganz so dramatisch gestaltet. Natürlich bleibt der Stylus des Geräts erhalten.Über den "König aller Leaker", Evan Blass , gelangte heute Morgen dann auch noch eine Tabelle zu den offiziellen Spezifikationen der neuen Samsung Galaxy S24-Modelle an die Öffentlichkeit. Diese listet sämtliche wichtigen Details auf und erlaubt einen Vergleich zwischen den Geräten - und bestätigt einige der technischen Daten, die bisher nur Gerüchte waren.Das Galaxy S24 und S24 Plus werden also wie erwartet jeweils ein 6,2 bzw. 6,7 Zoll großes Display mit bis zu 2600 Candela Helligkeit mitbringen, das jeweils eine FHD+- bzw. QHD+-Auflösung bietet. Das Galaxy S24 Ultra bekommt hingegen ein 6,8 Zoll großes Panel, das eine ebenso hohe Helligkeit erreichen kann, aber auf Wunsch auch per Stylus bedient werden kann.Bei den Kameras verbaut Samsung in den günstigeren Modellen wieder eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Unterstützung für 8K-Video und zwei- bzw. dreifacher optischer Vergrößerung, während im Ultra ein 200-MP-Sensor in Kombination mit zwei Zoom-Kameras mit jeweils 5- und 10-facher Vergrößerung im Einsatz ist.Der Arbeitsspeicher ist im Galaxy S24 maximal acht Gigabyte groß. Die beiden teureren Modelle haben je nach Region jeweils bis zu 12 Gigabyte RAM an Bord. Beim internen Flash-Speicher sind jeweils 128 (nur im S24), 256 (alle Modelle) oder 512 GB (S24 Plus und S24 Ultra) möglich. International sind aber auch Varianten des Ultra mit einem Terabyte Speicher zu erwarten.Bei den Akkus geht es in den günstigeren Modellen auf 4000 bzw. 4900mAh, nur im Ultra steckt wieder ein 5000-mAh-Stromspeicher. Alle Geräte sind nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifiziert. Beim S24 und S24+ wird jeweils ein Aluminium-Rahmen verwendet. Das teure Galaxy S24 Ultra hat hingegen einen Rahmen aus Titan.Zumindest in den USA bekommen alle Modelle den Snapdragon 8 Gen 3 als Prozessor spendiert, wie die Grafik ebenfalls bestätigt. Hierzulande wird mit absoluter Sicherheit zumindest im S24 und S24+ der Samsung-eigene Exynos 2400 unter der Haube stecken, sodass nur das Ultra-Modell in Europa mit dem aktuellen Top-SoC von Qualcomm daherkommt.