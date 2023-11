Samsung will die Smartphones der Galaxy S24-Serie mit einer ganzen Ladung Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz versehen. Jetzt hat man eine erste Angabe zum hauseigenen KI-Modell Samsung Gauss gemacht, das auf dem S24 zum Einsatz kommt.

Samsung gibt ersten Ausblick auf eigene KI

Zusammenfassung Galaxy S24 mit Samsungs KI "Gauss"

Gauss: KI für Text, Code, Bilder

Vergleichbar mit GPT, Copilot

Funktionen: Übersetzen, Upscaling

Unklarer Einsatzumfang bei S24

Gauss, benannt nach Carl Friedrich Gauß

Gauß war vielseitiger Wissenschaftler

Anlässlich des sogenannten Samsung AI Forum in Seoul hat der südkoreanische Konzern die sogenannte Samsung Gauss KI angekündigt. Samsung bezeichnete Gauss als "Zukunft der generativen Künstlichen Intelligenz" und will auf Basis des Modells vor allem drei Komponenten anbieten.Wie auch bei anderen großen KI-Modellen will Samsung zunächst die Verarbeitung von Texten, Code und Bildern ermöglichen und so die Arbeitseffizienz bei Verwendung seiner Produkte steigern, ein besseres Nutzungserlebnis bieten und die Entwicklung von Software beschleunigen.Im Grunde bietet man also das Gleiche, was auch GPT, Windows Copilot oder auch Google mit den neuesten Pixel-Smartphones bieten: Samsungs KI soll Anfragen per Text beantworten, beim Erstellen von E-Mails helfen, Dokumente zusammenfassen und Inhalte übersetzen. Außerdem will man das Upscaling von niedrig aufgelösten Bildern ermöglichen und auf Anfrage bestimmte Bilder generieren lassen, ganz wie man es zum Beispiel von DALL-E kennt.Samsung hatte kürzlich schon einmal durchblicken lassen, dass man bei der Galaxy-S24-Serie verstärkt auf die Integration von KI-Diensten setzen will. Noch ist aber unklar, in welchem Umfang Samsung Gauss bei den neuen Top-Smartphones eine Rolle spielen soll. Laut dem auf Samsung spezialisierten chinesischen X/Twitter-Leaker Ice Universe soll Gauss aber durchaus beim S24 an Bord sein.Der Name Gauss ist unterdessen natürlich kein Zufall. Carl Friedrich Gauß war ein deutscher Mathematiker, Statistiker, Astronom, Geodät, Elektrotechniker und Physiker. Er war unter anderem auf dem 10-Mark-Schein der Bundesrepublik abgebildet und galt schon zu Lebzeiten als sogenannter "Fürst der Mathematiker".