400.000 neue Kunden: O2 stolpert stark in komplette Übernahme

400.000 neue Kunden im Mobilfunkbereich, wachsende Zahlen im Festnetz: Das letzte Quartal von O2 kann sich durchaus sehen lassen. Hinter den Kulissen brodelt es, eine komplette Übernahme durch Telefónica Spanien steht an.

Rumoren im Hintergrund

Zusammenfassung O2 gewinnt 400.000 neue Mobilfunkkunden im letzten Quartal

Durchschnittlicher Umsatz pro Vertrag steigt um 2 Prozent

Kundenschwund bei O2 reduziert sich auf 1 Prozent pro Monat

Festnetzgeschäft wächst durch 31.000 neue Kunden

Nettogewinn von 41 Millionen aus Umsatz von 2,1 Milliarden

Telefonica Spanien plant vollständige Übernahme von O2

Übernahmeangebot erfolgt nach Wertverlust der Telefónica Deutschland Aktie

Schaut man in den aktuellen Bericht der Geschäftsergebnisse, die O2 jüngst vorlegte, scheint das Unternehmen in wichtigen Bereichen auf einem guten Weg. Stolz verkündet CEO Markus Haas, dass man mit 400.000 neuen Mobilfunkvertragskunden im letzten Quartal den Spitzenwert der Branche erreichte.Für das Unternehmen außerdem sehr erfreulich: Die Kunden zeigen immer mehr Interesse an "höherwertigen Verträgen", der durchschnittliche Umsatz pro Vertrag steigt um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. Zu guter Letzt schlägt sich O2 auch in Bezug auf den Kundenschwund besser: Pro Monat wechseln aktuell nur 1 Prozent der Kunden zu anderen Anbietern, im Vorjahr waren es noch 1,2 Prozent.Auf deutlich kleinerem Niveau, aber ebenfalls positiv, entwickelt sich auch das Festnetzgeschäft. Angetrieben durch wachsendes Interesse bei Kabel- und Glasfaseranschlüssen, kann man hier 31.000 Neukunden dazugewinnen. Diese Entwicklung beschert O2 ein Umsatzwachstum um 2,2 Prozent, von 2,1 Milliarden Euro bleibt ein Nettogewinn von 41 Millionen.Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von O2 legt der spanische Telefonica-Konzern zudem ein Übernahmeangebot vor. Telefónica hält derzeit (direkt und indirekt) rund 72 % der Anteile an Telefónica Deutschland. Jetzt will man mit einem Angebot von 2,35 Euro pro Aktie auch noch den Rest der Anteile übernehmen.Im August 2023 hatte die Aktie von Telefónica Deutschland stark an Wert verloren. Die Börse hatte empfindlich auf die Meldung reagiert, dass O2 den Anbieter 1&1 als Roaming-Kunden verliert - und damit hunderte Millionen Umsatz. Für den spanischen Konzern kommt das Übernahmeangebot daher zu einem relativ günstigen Zeitpunkt.