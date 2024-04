Berichten zufolge drosselt O₂ momentan die Surfgeschwindigkeit einiger Bestandskunden, ohne diese zuvor darüber informiert zu haben. Vormals niedrige Preise sind mittlerweile auch Geschichte.

Die fetten Jahre bei den Mobilfunkanbietern scheinen schon seit einiger Zeit vorbei zu sein. Immer öfter wurden in jüngster Vergangenheit Datentarife und -geschwindigkeiten angepasst. Jetzt scheint O₂ jedoch laufende Verträge auf Optionen mit niedrigeren Surfgeschwindigkeiten umzubuchen, ohne den Kunden etwas davon zu sagen. So berichtet es momentan inside digital Noch im April 2021 hatte O₂ die maximale Datengeschwindigkeit seines Vertrages "Free Unlimited Max" von 300 Mbit/s auf 500 Mbit/s erhöht. Damals kostete das Angebot die Kunden vergleichsweise günstige 60 Euro im Monat. Nachdem jedoch auch Konkurrent Vodafone zu Anfang dieses Jahres seine Surfgeschwindigkeiten reduziert hatte, zog O₂ vor kurzem nach.Aus den 500 Mbit/s sind mittlerweile wieder 300 Mbit/s geworden. Allerdings ist der Vertrag mit momentan 100 Euro im Monat beinahe doppelt so teuer wie zu Beginn.Dass mittlerweile die angesprochene geringere maximale Datengeschwindigkeit gilt, ist für Neukunden bei Vertragsabschluss über die Webseite klar zu erkennen. Die Verträge einiger Bestandskunden scheinen nun aber auch angepasst zu werden. So beschwert sich zum Beispiel ein Kunde im Forum von O₂, dass sein "Vertrag Unlimited Max (500 Mbit/s) ohne [...] Zustimmung auf den Vertrag Unlimited Max (300 Mbit/s) geändert wurde".Der Mobilfunkkonzern schreibt nach Anfrage in einer Stellungnahme gegenüber inside digital: "Wir wollen unseren Kund:innen gegenüber transparent sein und realistische Informationen bieten. Daher loben wir ab sofort nur eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s aus." Ob die Anpassung der Datengeschwindigkeit auch Bestandskunden betrifft, schreibt das Unternehmen in der Nachricht allerdings nicht.Eine Rückstufung von Bestandskunden ohne vorherige Inkenntnissetzung der Betroffenen könnte für O₂ zum Problem werden. Eine Welle von Beschwerden an die Bundesnetzagentur wäre dann wahrscheinlich. Kunden, die "Free Unlimited Max" mit 500 Mbit/s gebucht haben, sollten jetzt auf jeden Fall über ihre Vertragsverwaltung überprüfen, ob ihr Tarif ohne Vorwarnung zurückgestuft wurde.