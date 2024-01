Telefonica: O2 will 1&1-Verlust mit aggressiven Rabatten ausgleichen

Der Mobilfunkkonzern Telefonica will demnächst mit aggressiven Rabatten dafür sorgen, dass die Zahl neuer Vertragskunden ordentlich steigt. Damit reagiert das Unternehmen wohl in erster Linie auf jüngste Entwicklungen beim neuen Konkurrenten 1&1

Partnerverträge als Rettung

1&1 flirtet mit Vodafone

Zusammenfassung Telefonica plant aggressive Rabatte für Neukunden

Ziel ist es, Vertragskunden-Zahl zu steigern

Reaktion auf Entwicklungen bei Konkurrent 1&1

Angebot: 50% Rabatt bei bis zu vier Zusatzanschlüssen

Mehr Flexibilität bei der Tarifwahl angestrebt

Telefonica-Deutschland-Chef Haas will Millionen Anschlüsse gewinnen

Umsatzausfälle drohen wegen 1&1-Entscheidung gegen Partnerschaft

Wie aus einem Bericht des Handelsblatts , der sich auf Unternehmenskreise beruft, hervorgeht, wolle man insbesondere Partner- und Familienrabatte in Stellung bringen, um mehr Kunden ins eigene Netz zu holen. Neukunden sollen dann bei O2 einen pauschalen Rabatt von 50 Prozent bekommen, wenn sie bis zu vier weitere Anschlüsse mitbuchen, mit denen dann etwa Familienmitglieder versorgt werden.Auch andere Anbieter werben mit Partnerkarten um Kunden - in den meisten Fällen werden diese dann mit den gleichen Konditionen wie der Hauptvertrag ausgestattet. Telefonica will hier aber wohl mehr Flexibilität ermöglichen und eine freie Auswahl aus den verschiedenen Tarifstufen ermöglichen. Wie die ganze Sache dann preislich gestaltet wird, ist bis jetzt nicht klar.Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas soll mit den Rabatten das Ziel verfolgen, in den kommenden zwei Jahren Millionen neue Mobilfunkanschlüsse zum derzeitigen Bestand dazuzubekommen. Mit diesen will sich das Unternehmen natürlich erst einmal im ohnehin stattfindenden Konkurrenzkampf stärken.Es gibt aber noch einen zweiten Auslöser für das nun kommende Vorgehen: Dem Mobilfunkbetreiber drohen aktuell hohe Umsatzausfälle. Denn der Marktneuling 1&1, der in weiten Teilen des Landes erst einmal ein eigenes Netz aufbauen muss, will nun doch nicht mehr auf Telefonica als Roamingpartner setzen.Stattdessen soll den Nutzern überall dort, wo man noch keine eigene Infrastruktur hat, ein Zugang zum Vodafone-Netz ermöglicht werden. Die Umstellung soll im kommenden Sommer starten und die dabei anfallenden Nutzungsgebühren werden entsprechend zu dem roten Konkurrenten fließen.