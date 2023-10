Neue Apple Watch-Modelle: Lösung für nerviges Display-Flackern kommt

Besitzer einer neuen Apple Watch Series 9 oder Apple Watch Ultra 2 berichten von einem neuen Anzeige-Problem bei ihren Uhren. Demnach flackert das Display, wenn man aus dem Always-On-Modus wechselt. Ein Update könnte den Bug nun bald fixen.

Pulsierendes Flackern irritiert Nutzer

Temporäre Lösung

Dazu geht man in die Apple Watch-App:

Anzeige & Helligkeit auswählen

"Immer eingeschaltet" auf "Aus" umschalten

Zusammenfassung Nutzer der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 berichten von flackernden Displays

Fehler tritt auf, wenn aus dem Always-On-Modus gewechselt wird

Vermutung, dass Update auf Watch OS 10.0.2 den Fehler verursacht

Apple untersucht das Problem, vermutet Software- statt Hardware-Fehler

Nur neue Apple Watch-Modelle betroffen, ältere Modelle fehlerfrei

Apple rät Nutzern, auf bevorstehendes Firmware-Update zu warten

Temporäre Lösung: Deaktivierung des Always-On-Modus

Die Probleme werden dabei schon seit Anfang Oktober diskutiert und sind wie es den Anschein hat nicht die einzigen Display-Probleme der neuen Apple-Uhren Auf die flackernden Displays hat nun das Online-Magazin MacRumors aufmerksam gemacht. Besitzer einer Apple Watch sehen dabei ein pulsierendes Flackern, wobei die Helligkeit des Displays kurzfristig geändert wird und sich dann wieder "normalisiert". Das könnte auch auf ein Problem mit dem Helligkeitssensor hindeuten.Betroffene halten das Update auf watchOS 10.0.2 für den Auslöser der Flacker-Fehler, denn vor dem Update gab es laut den Nutzern keinen solchen Effekt beim Wechsel aus dem Always-On-Modus.Apple untersuche das Problem demnach nun. Es gäbe Hinweise, dass es sich lediglich um ein Software-Problem handelt und nicht auf die Hardware zurückzuführen sei. Zudem heißt es, dass nur die beiden neuen Apple Watch-Serien betroffen sind, die älteren Modelle weisen diesen Fehler nicht auf.Daher habe Apple seine Support-Mitarbeiter bereits angewiesen, die neuen Uhren von Betroffenen nicht auszutauschen, falls sie sich mit dem Problem an Apple wenden, sondern sie auf ein bevorstehendes Firmware-Update zu verweisen. Als temporäre Lösung wird außerdem empfohlen, in den Einstellungen den Always-On-Modus vorübergehend zu deaktivieren.Erwartet wird dabei schon in der kommenden Woche das Update auf watchOS 10.1, das zeitgleich am 24. Oktober mit iOS 17.1 und iPadOS 17.1 erscheinen soll. Damit könnten die Flacker-Probleme dann bereits Geschichte sein.