Apple Watch Ultra 2: Display "besser", aber oft schlechter ablesbar

Das Display der Apple Watch Ultra 2 ist laut Apples Angaben verbessert worden - doch Nutzer sehen das derzeit nicht so. Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen soll die neue Ultra eher schlecht ablesbar sein.

Apple

Fehlerhafte Anpassung an das Umgebungslicht

Software-Problem vermutet

Schuld daran hat vermutlich eine fehlerhafte Anpassung des Displays an das Umgebungslicht. Nutzer in den Apple-Foren und auf Reddit berichten jetzt, dass das Display der Watch Ultra 2 bei schlechten Lichtverhältnissen viel zu dunkel ist, sodass man kaum etwas erkennen kann.Laut dem Online-Magazin MacRumors dunkelt sich dabei das Display in dunklen Umgebungen so weit ab, dass Informationen auf dem Display nicht lesbar sind. Nutzer berichten, dass das Problem besonders auffällig ist, wenn sie schnell von einem gut beleuchteten Raum in einen dunklen Bereich wechseln.Einige Nutzer der Apple Watch Ultra 2 machen die neue Hardware für das Problem verantwortlich, doch das scheint weit hergeholt - denn zum einen hat Apple das Display überarbeitet und zum anderen sind nun allem Anschein nach auch Nutzer der ersten Ultra-Generation betroffen.Das Display der neue Ultra 2 bietet eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits - womit diese Watch das hellste Display besitzt , das bisher bei einer Apple Smartwatch zu sehen war. Es kann auch bis auf 1 Nit gedimmt werden, was sich nun vermutlich als zu wenig herausstellt. MacRumors schreibt daher, dass es wahrscheinlicher ist, dass es etwas mit Apples watchOS 10-Update zu tun haben könnte, das im September veröffentlicht wurde.Das Problem tritt demnach bei Apple Watch Ultra- und Ultra 2-Modellen auf, die auf watchOS 10.0.1 oder watchOS 10.0.2 aktualisiert wurden.Apple soll sich dieses Problems bereits bewusst ist, was darauf hindeutet, dass es bald mit einem Software-Update behoben werden könnte.Eine offizielle Stellungnahme oder Ankündigung dazu gibt es allerdings nicht. Betroffene können nur abwarten. Sollte es sich um ein Anpassungsproblem für das Umgebungslicht handeln, dürfte jetzt zeitnah ein Firmwareupdate mit der Fehlerbehebung erscheinen.