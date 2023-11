Apples neue Watch Ultra 2 hat, wie einige andere ältere Modelle der welt­weit meistverkauften Smartwatch-Serie , seit der Veröffentlichung von WatchOS 10.1 ein Problem mit der Akkulaufzeit . Intern arbeitet Apple jetzt an einem Update, das den Fehler beseitigt.

Apple bestätigt Problem in interner Notiz

Zusammenfassung Neue Apple Watch Ultra 2 & andere Modelle mit Akkuproblemen

Bug in WatchOS 10.1 erhöht Energiebedarf der Uhren

Apple arbeitet an Update zur Fehlerbehebung

Auch ältere Modelle wie Apple Watch SE, Series 5 betroffen

Akku verliert teils mehr als die Hälfte der Kapazität in einer Stunde

Bisheriges Update zur Fehlerbehebung bislang nicht erfolgreich

Baldige Bereitstellung von Updates geplant

In einer internen Notiz hat Apple laut MacRumors bestätigt, dass diverse Apple Watch-Modelle derzeit nicht die normale Akkulaufzeit bieten. Ursache ist laut früheren Berichten ein Bug im kürzlich ausgerollten WatchOS 10.1, der den Energiebedarf der smarten Uhren ungewollt erhöht und deshalb für kürzeres Durchhaltevermögen sorgt.Der von den Kollegen zitierten Notiz zufolge arbeitet Apple jetzt an einer Lösung, wobei die betroffenen Geräte mittels eines geplanten Updates aktualisiert und von dem Fehler befreit werden sollen. Neben dem Topmodell Apple Watch 2 Ultra sollen auch ältere Geräte wie die Apple Watch SE, Watch Series 5 und diverse weitere Modelle von dem Bug betroffen sein.Das Problem ist offenbar so schwerwiegend, dass einige Nutzer von extrem verkürzten Laufzeiten berichten. So soll der Akku bei manchen Apple Watches innerhalb von weniger als einer Stunde mehr als die Hälfte seiner Kapazität verlieren. Apple hatte kürzlich ein Update für iOS veröffentlicht, mit dem man den Fehler laut dem Changelog in Angriff nehmen wollte. Es gebe ein Problem, das bei einer Apple Watch mit WatchOS 10.1 in Verbindung mit iOS 17 zu einem "erhöhten Energieverbrauch führe, hieß es damals.Noch scheint der Fehler aber nicht wirklich ausgeräumt zu sein. Wann Apple das Update zur Fehlerbehebung aufseiten von WatchOS veröffentlichen will, ging aus der internen Notiz nicht hervor. Es war lediglich von einer baldigen Bereitstellung die Rede. Derzeit bereitet man angeblich bei Apple den Release von iOS 17.1.1 vor, womit zu hoffen wäre, dass dann auch bald WatchOS 10.1.1 folgt.