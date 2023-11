Nächste Apple Watch: Neue Features für Schlafapnoe und Blutdruck

Im nächsten Jahr soll die Apple Watch laut Berichten neue Gesund­heits­funktionen mitbringen, die für Menschen mit chronischen Erkrankungen sehr interessant sind. Die neuen Modelle sollen bei Schlafapnoe und Blutdruck-Problemen wichtige Daten liefern.

Smartwatches haben sich seit den ersten Modellen enorm weiterentwickelt, wenn es um die Möglichkeit geht, nützliche Daten über verschiedene Vitalfunktionen erfassen zu können. Apple wird in dieser Hinsicht schon länger großer Ehrgeiz zugeschrieben. Wie jetzt Bloomberg ( Paywall ) berichtet, stehen für die Apple Watch 10 im nächsten Jahr mindestens zwei neue Gesundheitsfunktionen auf dem Zettel.Eine der bemerkenswertesten Ergänzungen ist demnach ein Schlafapnoe-Detektor. Laut Schätzungen sind über 95 % Prozent der Patienten, die an der gefährlichen nächtlichen Atemnot leiden, nicht diagnostiziert oder therapiert. In Deutschland geht die Zahl der Betroffenen wohl in die Millionen. Genau hier soll die nächste Apple Watch durch Analyse der Atmung des Trägers im Schlaf erkennen können, ob Anzeichen von Schlafapnoe vorhanden sind. Werden diese registriert, soll die Uhr entsprechend warnen und zu einem Arztbesuch raten.Ein weiterer Bereich, in dem die nächste Apple Watch wichtige Hinweise auf Probleme liefern kann, ist die Messung des Blutdrucks. Wie Bloomberg schreibt, werden hier zwar keine genauen systolischen und diastolischen Messungen möglich sein. Eine Erkennung von erhöhtem Blutdruck zusammen mit einem fortlaufenden "Blutdruckjournal" könnte aber wichtige Anhaltspunkte für Betroffene liefern.Bloomberg spricht dann auch noch über die weitere Zukunft - und erwähnt einen Sensor, der bei Apple seit Jahren in der Arbeit sein soll. Demnach arbeitet das Unternehmen weiter daran, eine nicht invasive Methode zur Erkennung des Blutzuckers zu entwickeln. In einer ersten Version könnte ein solches Feature ähnlich wie die Blutdruckmessung funktionieren und statt genauer Werte eine Warnung bei Erhöhung des Zuckerspiegels aussprechen.