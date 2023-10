Heute ist bekanntlich Halloween und Microsoft hat im Zusammenhang mit dem Xbox Game Pass sowohl Süßes als auch Saures zu bieten. Denn man gab heute bekannt, dass es demnächst haufenweise neue Spiele geben wird, allerdings verabschieden sich auch mehrere Games.

Drei neue Spiele ab sofort verfügbar

Thirsty Suitors (Cloud, Konsole und PC): 2. November (Day One)

Football Manager 2024 (PC): 6. November (Day One)

Football Manager 2024 Console (Cloud, Konsole und PC): 6. November (Day One)

Dungeons 4 (Cloud, Konsole und PC): 9. November (Day One)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Cloud, Konsole und PC): 9. November (Day One)

Wild Hearts (Cloud, Konsole und PC), EA Play: 9. November

Spirittea (Cloud, Konsole und PC): 13. November 13 (Day One)

Coral Island (Cloud und Xbox Series X/S): 14. November

Coffee Talk (Cloud, Konsole und PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Cloud, Konsole und PC)

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsole und PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Console (Cloud, Konsole und PC)

Lapin (Cloud, Konsole und PC)

Townscaper (Cloud, Konsole und PC)

Zusammenfassung Microsoft gibt neue Spiele für Xbox Game Pass bekannt

3 Spiele sofort verfügbar: Headbangers: Rhythm Royale, Jusant, Wartales

Headbangers: Multiplayer-Spiel mit Musik-Mini-Games

Jusant: Kletterspiel mit sich veränderndem Turm

Wartales: Open-World-Rollenspiel mit mittelalterlichem Universum

Weitere Spiele für November angekündigt

Denn Microsoft hat heute bekannt verlautbart, dass drei Spiele ab sofort verfügbar sind, konkret handelt es sich um Headbangers: Rhythm Royale, Jusant und Wartales, alle drei Titel sind für Konsole und PC sowie über die Cloud spielbar.Beihandelt es sich um ein Multiplayer-Spiel mit zahlreichen Musik-Mini-Games.ist ein Kletterspiel, bei dem man einen geheimnisvollen und sich ständig verändernden Turm besteigt.ist schließlich ein Open-World-Rollen- und Rundenstrategiespiel, bei dem man eine Gruppe von Söldnern auf ihrer Suche nach Reichtum durch ein riesiges mittelalterliches Universum führt.Microsoft hat auch noch eine ganze Reihe an Titeln angekündigt, die in den kommenden Tagen und Wochen kommen werden. Das ist zweifellos nur der erste Teil des November-Aufgebots, denn die zweite Monatshälfte fehlt noch. Details zu den einzelnen Spielen sind in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Xbox-Seite zu finden.Allerdings gibt es auch Spiele, die demnächst aus dem Xbox Game Pass wieder verschwinden: