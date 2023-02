Wild Hearts - Neuer Trailer heißt uns in Minato willkommen

In wenigen Tagen erscheint das Monster-Jagdspiel Wild Hearts, doch bevor es so weit ist, nehmen uns EA und Koei Tecmo auf einen Ausflug in das Dorf Minato mit. Dabei lernen wir ein paar der dort lebenden Menschen kennen, die uns bei unserem Kampf gegen die wilden Kemono unterstützen.Im neuen Trailer blicken wir nach Minato, dem Ausgangspunkt der Geschichte von Wild Hearts. Die dort lebenden Menschen werden durch die Angriffe furchterregender Monster, den sogenannten Kemono, bedroht. Diese müssen von den Spielern bekämpft werden, idealerweise im Koop zusammen mit Freunden. Doch auch unter den Bewohnern Minatos gibt es zahlreiche Verbündete.Zu diesen zählt etwa die Dorfschmiedin Natsume, die den Spieler mit neuer Ausrüstung und verbesserten Waffen versorgt. Aber auch die Wissenschaftlerin Suzuran, der Ex-Soldat Ujishige oder die Zimmermeisterin Seren dürften sich mit ihrem Wissen und Geschick als überaus nützlich erweisen.Wild Hearts ist ab dem 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.