Betrug mit Promi-Konten: Twitter-Hacker muss fünf Jahre in den Knast

Der britische Hacker und Betrüger Joseph James O'Connor wurde von einem US-amerikanischen Gericht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Unter dem Pseudonym PlugWalkJoe hatte sich der 24-Jährige mit anderen Hackern zusammengeschlossen und 130 Accounts übernommen.

Betrüger wurde an die USA ausgeliefert

Zusammenfassung Joseph James O'Connor zu fünf Jahren US-Gefängnis verurteilt.

130 Accounts übernommen, 350 Mio. Nutzer sahen betrügerische Tweets.

Einräumung von Vorwürfen, Stalking und Zugriff auf TikTok-Konto.

Hacker muss Schadenersatz in Höhe von 794.000 Dollar zahlen.

Drei Jahre Überwachung nach Entlassung aus dem Knast.

Im Jahr 2020 hatte es Joseph James O'Connor zusammen mit anderen Hackern geschafft, an interne Anmeldedaten von Twitter-Mitarbeitern zu gelangen und sich Zugang zur Verwaltungssoftware zu verschaffen. Hiermit wurden mehr als 130 Konten berühmter Personen und Unternehmen wie Elon Musk, Joe Biden, Barack Obama und Apple gekapert. Auf den gehackten Konten wurden Tweets gepostet, die zur Überweisung von Bitcoin aufforderten.Die Krypto-Werte sollten dann verdoppelt werden. Tausende Nutzer hatten Vertrauen in die Besitzer der Accounts und ihr Geld investiert. Die betrügerischen Posts wurden von rund 350 Millionen Nutzern gesehen.Der Angeklagte hatte die Vorwürfe eingeräumt und ferner zugegeben, eine minderjährige Person gestalkt zu haben und sich Zugang zu einem bekannten TikTok-Konto verschafft zu haben. Er wurde 2021 in Spanien festgenommen und im April an die USA ausgeliefert.Neben der Haftstrafe muss Joseph James O'Connor den entstandenen Schaden in Höhe von 794.000 Dollar ersetzen. Zudem wird der Hacker nach der Entlassung aus dem Gefängnis noch drei Jahre lang überwacht. Die Höchststrafe für die begangenen Delikte beträgt in den Vereinigten Staaten 77 Jahre Gefängnis. Dass das Gericht in seinem Urteil deutlich darunter geblieben ist, dürfte auch daran liegen, dass der Betrüger sich schuldig bekannt hat.