Mars-Überflug: Faszinierende Aufnahmen vom "Labyrinth der Nacht"

Die Sonden, die den Mars umrunden, haben scharfe Augen an Bord. Jetzt hat die ESA dank dieser hochauflösenden Kameras einen ganz genauen Blick auf eine faszinierende Region geworfen. Das "Labyrinth der Nacht" erzählt viel über die Geschichte des roten Planeten

Hochauflösende Aufnahmen des 'Noctis Labyrinthus'

Mosaik im Blick

Zusammenfassung ESA wirft genauen Blick auf "Labyrinth der Nacht" auf dem Mars

Mars Express der ESA umrundet den Mars seit rund 20 Jahren

Hochauflösende Kamera HRSC erfasst Mars in Farbe und 3D

Überflugvideo zeigt östlichen Teil der Region "Noctis Labyrinthus"

Landschaft geprägt durch Vulkanismus in nahegelegener Tharsis-Region

Täler in der Region bis zu 30 km breit und 6 km tief

Daten aus acht Umlaufbahnen des Mars Express für das Video verwendet

Seit 20 Jahren umrundet der Mars Express der europäischen Weltraumagentur ESA den Mars. Dank der High Resolution Stereo Camera (HRSC) kann der gesamte Planet in Farbe, 3D und mit einer Auflösung von etwa 10 Metern erfasst werden, in ausgewählten Regionen erreichen die Wissenschaftler sogar eine Auflösung von zwei Metern. Diesem Instrument ist es jetzt zu verdanken, dass man eine besondere Marsregion in einem faszinierenden Überflug erleben kann.Ein Video, das die ESA jüngst veröffentlichte, zeigt einen Überflug des östlichen Teils der Region "Noctis Labyrinthus" aus der Perspektive der HRSC. Das "Labyrinth der Nacht" ist zwischen dem "Grand Canyon" des Mars (Valles Marineris) und den höchsten Vulkanen des Sonnensystems (Tharsis-Region) eingebettet. Über eine Länge von 1190 Kilometern erstreckt sich ein riesiges System aus tiefen Tälern und steilen Schluchten.Wie die NASA erläutert, ist es die Nähe zum intensiven Vulkanismus in der nahegelegenen Tharsis-Region, der auch diese Landschaft geprägt hat. Was die Aufnahmen nur schwer vermitteln können, sind die wahren Ausmaße der Formationen. Die sich kreuzenden Täler sind bis zu 30 Kilometer breit und 6 Kilometer tief.Um die Daten für das Video zu sammeln, hatte die NASA Aufnahmen aus acht Umlaufbahnen des Mars Express zu einem Bildmosaik verbunden. Dank der Fähigkeiten des HRSC kann dieses dann mit einem topografischen Geländemodell kombiniert werden. Laut der ESA setzt sich jede Sekunde aus 50 Einzelbildern zusammen.