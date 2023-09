SpaceX wollte 2022 rund 20 Mio. Starlinks - es wurde nur ein Bruchteil

Das Satellitennetzwerk Starlink wurde 2019 gestartet, seit Anfang 2021 ist es für Nutzer verfügbar. Die Idee dahinter ist simpel, denn Nutzer auf der ganzen Welt sollen auch in entlegenen Regionen schnelles Netz zur Verfügung haben. Doch es kommt nicht ganz so gut an, wie erhofft.

Starlink ist auch zum Politikum geworden

Gute eine Million Nutzer

Zusammenfassung Starlink, Elon Musks Satellitennetzwerk, läuft wirtschaftlich schlechter als erwartet

Umsatz 2022 betrug 1,4 Milliarden Dollar, weit unter der Prognose von 12 Milliarden

Nutzerzahlen 2022 lagen bei etwa 1 Million, statt der erwarteten 20 Millionen

Unklarheit über die aktuelle Profitabilität von Starlink

Starlink stößt auf Schwierigkeiten durch Konkurrenz in städtischen Gebieten

Starlink wurde als Lösung für Internetzugang in entlegenen Gebieten konzipiert

Musk's politische Haltung zu Russland und Ukraine ist kontrovers.

Für Elon Musk ist Starlink eines seiner Lieblingsprojekte und es sogar zum weltpolitischen Thema geworden, da es im Ukrainekrieg zum Einsatz kommt. Dabei ist die Rolle des Firmenchefs zumindest problematisch. Denn Musk ist nicht nur der Chef mehrerer Firmen, er hat auch eine konkrete Meinung zu Russland und der Ukraine - und steht nicht zwangsläufig immer bzw. uneingeschränkt auf der Seite des angegriffenen Landes.Wirtschaftlich läuft es indes schlechter als gedacht bzw. von Starlink und SpaceX erhofft. Das berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf interne Dokumente des Unternehmens. Konkret bedeutet das, dass Starlink im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar (plus 222 Millionen Dollar im Vergleich zu 2021) geschrieben hat. Das klingt nach viel, blieb aber weit unter den Prognosen des Anbieters. Denn ursprünglich wollte Starlink 2022 einen Umsatz von zwölf Milliarden Dollar schreiben.Der Umsatz ist natürlich eng an die Nutzerzahlen gebunden: Hier gibt es eine verhältnismäßig noch größere Differenz zwischen Erwartungen und der Realität: Starlink wollte 2022 eigentlich bereits 20 Millionen Kunden haben, in der Realität waren es im vergangenen Jahr aber gerade einmal gut eine Millionen Nutzer.Diese Zahl hat laut CNBC auch SpaceX-Manager Jonathan Hofeller auf einer Konferenz bestätigt - er nannte 1,5 Millionen Anwender. Unklar ist, ob Starkling bereits profitabel ist. Denn natürlich sind die Kosten, Satelliten "flächendeckend" in den Orbit zu schießen, groß und fressen die Umsätze auf. SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell hat Anfang des Jahres mitgeteilt, dass man im Verlauf dieses Jahres die Profitabilität erreichen will bzw. wird.Das WSJ ist allerdings nicht so optimistisch, dass sich das schnell und signifikant ändert: "Starlink stößt an eine Realität, die von vielen Skeptikern des Satelliteninternets geäußert wird", schreibt die Wirtschaftszeitung. "Der Großteil der Weltbevölkerung, den das Unternehmen bedienen könnte und der sich Hochgeschwindigkeits-Breitband leisten kann, lebt in Städten. In diesen Regionen sind Internetdienste leicht verfügbar, bieten in der Regel günstigere monatliche Kosten als Starlink und erfordern keine spezielle Ausrüstung."