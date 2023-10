Microsoft zieht Änderung für OneDrive Foto-Speicher zurück

Anfang September machte die Meldung die Runde, dass Microsoft eine Änderung bei der Speicherplatz-Berechnung für OneDrive vornimmt. Der Konzern informierte seine Nutzer, dass ab Mitte Oktober Fotos in Alben künftig doppelt Speicher belegen.

Änderung hätte Folgen für viele Nutzer

Update zu Änderungen an OneDrive-Fotoalben

Am 31. August 2023 haben wir damit begonnen, eine bevorstehende Aktualisierung unserer Cloud-Speicherinfrastruktur zu kommunizieren, die zu einer Änderung der Anrechnung von OneDrive-Fotos und -Fotoalben auf Ihr gesamtes Cloud-Speicher-Kontingent führen wird.

Die Einführung dieser Änderung war für den 16. Oktober 2023 geplant. Aufgrund der Rückmeldungen, die wir erhalten haben, haben wir unseren Ansatz angepasst und werden dieses Update nicht mehr ausrollen.

Wir werden das aktuelle Fotoalbum-Erlebnis so beibehalten, wie es heute ist.

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Das wiederum würde dazu führen, dass Nutzer schnell an ihr Limit beim vorhandenen Speicher kommen können. Warum Microsoft diese Entscheidung getroffen hat, blieb unklar - die Änderung erschien zudem auf den ersten Blick total unsinnig und könnten für manche Nutzer drastische und teure Folgen haben.Es hieß nur, man werde die Infrastruktur von OneDrive ändern, wodurch Fotos, die sowohl in der Galerie als auch in den Alben eines Nutzers abgelegt sind, dann jeweils separat gegen den gebuchten Speicherplatz angerechnet werden Gegen diese doppelte Berechnung leiden die Nutzer Sturm. Schon kurz nachdem OneDrive automatisch diese E-Mail an Nutzer verschickt hatte, gab es zahlreiche Beschwerden und lange Diskussion-Threads in den einschlägigen Foren.Das scheint auch bei Microsoft angekommen zu sein. Wie Dr. Windows berichtet, hat sich Microsoft nun zur Abkehr von dieser neuen Doppel-Regelung entschieden. Microsoft hat in einem Support-Dokument nun bestätigt, dass man die angekündigte Änderung nicht vollziehen wird und das die Anrechnung von OneDrive-Fotos und -Fotoalben bleibt, wie sie derzeit ist.