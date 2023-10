Seit letzter Nacht ist X/Twitter nicht mehr so, wie es noch vor einigen Tagen war. Dieser Satz ist seit der Übernahme des Dienstes zwar nicht ungewöhnlich, allerdings hat Elon Musk nun eine Idee umsetzen lassen, die wohl genau einer für gut hält: Elon Musk.

X: Links ohne Überschriften

X-Nutzer zu Ex-Nutzer?

Denn seit vergangener Nacht sind auf X bei den meisten Links keine Überschriften mehr zu sehen. Nutzer bekommen stattdessen nur noch das jeweilige Teaser-Bild angezeigt. Im konkreten Fall dieses Beitrags taucht die Überschrift "Elon Musks bisher dämlichste Idee: Twitter/X hat Headlines abgeschafft" dort schlichtweg nicht mehr auf.Wer zum dazugehörigen Artikel kommen will, muss eben auf das Bild klicken. Dabei ist es gar nicht so einfach, ein normales Foto von einem "Link-Bild" zu unterscheiden: Denn einen Link zu einer anderen Seite kann man im Wesentlichen nur noch durch eine kleine Einblendung der jeweiligen Webseiten (in unseren Fall "winfuture.de") in der linken unteren Ecke erkennen.Das ist vom Usability-Standpunkt ein absoluter Horror, denn auf diese Weise ist es auch möglich, spammige oder irreführende Artikel hinter Bildern zu verstecken. Wer diese Vorschauen deaktiviert hat, der bekommt dafür übrigens einen Teil der URL im Post zu sehen. PC Gamer zeigt in einem Post, wie (kurios) die neue UI zahlreiche Beiträge "verunstaltet" hat.Auch wenn diese Änderung überaus nervig ist - überraschend ist sie nicht. Denn es gab bereits im August einen Bericht, wonach der Twitter/X-Chef überzeugt ist, dass Headlines zu viel Platz in Anspruch nehmen. Damals konnte man nur hoffen, dass ihm das jemand ausreden kann - doch das war offenbar nicht der Fall.Ein möglicher Hintergrund hier ist, dass Musk meint, dass mehr direkte Posts auf Twitter zu mehr Engagement führen und die Nutzer so mehr Zeit auf X verbringen. Es ist allerdings genauso möglich, dass diese nicht länger X-Nutzer sind, sondern zu Ex-Nutzern werden.