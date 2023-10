Daten zeigen: Twitter/X-Werbeumsätze sind dramatisch eingebrochen

Schenkt man Elon Musk und seinen Untergebenen Glauben, dann läuft alles bestens bei Twitter oder besser gesagt X. Sie dementieren ernste wirtschaftliche Probleme bzw. dass man das Ruder nicht herumreißen kann. Die Zahlen sprechen allerdings eine gänzlich andere Sprache.

Musk-Übernahme: Neuanfang oder Anfang vom Ende?

Bis zu -78 %

Zusammenfassung Elon Musk übernahm Twitter (jetzt X) im Oktober 2022

Musk entließ viele Mitarbeiter und nahm Änderungen an der Plattform vor

Musk schaltete alle zuvor gesperrten Profile wieder frei, darunter Donald Trump

Werbetreibende wendeten sich nach der Übernahme von X ab

Massive Einbrüche der Werbeumsätze

Musk konnte den Rückgang der Werbeumsätze nicht stabilisieren

Musk leugnet nicht den Umsatzrückgang, gibt jedoch anderen die Schuld

Elon Musk hat das früher als Twitter bekannte soziale Netzwerk im Oktober 2022 übernommen und kommunizierte von Anfang an, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich nicht besonders gut geht. Musk hat daraufhin einen großen Teil der Mitarbeiter entlassen und auch inhaltlich viele Änderungen an der Plattform vorgenommen.Dabei verstörten vor allem Musks politische Querschläger viele Partner und Nutzer, so ließ er beispielsweise alle bisher gesperrten Profile, die meisten davon vom rechten Rand des politischen Spektrums, wieder freischalten - Donald Trump war hier das prominenteste Beispiel. Musk inszenierte sich seither als Vorkämpfer für die Meinungsfreiheit, allerdings vor allem dann, wenn sich diese Meinung mit seiner eigenen deckt.Die Werbetreibenden haben sich bereits kurz nach der Übernahme von Twitter bzw. X abgewandt und wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten des Werbeanalyse-Unternehmens Guideline berichtet, hat sich das seither nicht signifikant geändert. Guideline verfolgt und analysiert die Daten der Ausgaben der großen weltweiten Werbeagenturen.Twitter erlebte im Dezember 2022 und Januar 2023 im Vergleich zum Jahr davor die größten Einbrüche, denn man kann hier von erdrutschartigen Rückgängen der Werbeumsätze sprechen. Im Dezember 2022 war es ein Minus von 78 Prozent, im Monat drauf waren es 72 Prozent weniger.Wirklich stabilisieren konnte Musk den Werber-Exodus seither nicht, denn im "besten" Monat seit der Übernahme betrug das Minus 57 Prozent, ansonsten waren es stets Werte zwischen 60 und 70 Prozent. Aufs Jahr gesehen liegt das Minus zwar "nur" bei 55 Prozent, das liegt aber daran, dass dieses im Übernahmemonat Oktober 2022 nur zwölf Prozent betrug, die meisten Werber also der Plattform noch die Treue hielten.Musk leugnet zwar nicht, dass die Werbeumsätze gesunken sind, schiebt die Schuld aber auf andere und sieht darin eine Kampagne "woker" Kreise. Auf die Idee, dass sein Verhalten für die Flucht der Partner verantwortlich ist, kommt der Milliardär indes nicht.