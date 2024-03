Apple bereitet sich darauf vor, "Apple ID" in Rente zu schicken

Highlight

Die Apple ID ist seit über zwei Jahrzehnten der Schlüssel der Nutzer zu Apple-Ökosystems. Jetzt soll das Unternehmen darüber nachdenken, sich von dem bekannten Namen zu verabschieden. Schon zum Ende des Jahres könnte es so weit sein.

Neuer Zweck, neuer Namen

Erfahrene Apple-Nutzer hatten mit der Apple ID schon seit Jahrzehnten Kontakt. Zusammen mit Diensten wie iTools, Dot Mac, MobileMe und zuletzt natürlich iCloud hat sich Apples Anmeldelösung für Nutzer ständig weiterentwickelt. Heute wird die Verknüpfung zu allen Diensten und Verwaltung von jedem Gerät über die Apple ID gesteuert.Genauso, wie Apple vielen seiner Online-Tools in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder neue Namen verpasst hat, könnte es jetzt auch der Apple ID ergehen. Wie Insider laut MacRumors berichten, denkt das Unternehmen aktuell darüber nach, den Namen Apple ID schlicht durch "Apple Account" zu ersetzen.Laut dem Bericht sind die Pläne so weit fortgeschritten, dass die Umbenennung später im Jahr 2024 ins Auge gefasst wird. Demnach könnte das große Rebranding mit der Veröffentlichung von iOS 18 (Codename Crystal) und macOS 15 (Codename Glow) zusammenfallen. Entsprechende Anpassungen für Systemanwendungen und Apple Webseiten sollen in Vorbereitung sein.Der Bericht gibt keine Auskunft darüber, warum das Unternehmen am gut etablierten Namen "Apple ID" sägen will. Was sich hinter dem Namen verbirgt, hat sich über die Jahre auf jeden Fall stark weiterentwickelt. Vielleicht will die Marketingabteilung des Konzerns diese veränderte Rolle des Dienstes mit einem neuen Namen betonen.MacRumors schreibt dazu: "Unsere Quellen sagen, dass Apple plant, die bestehende Bezeichnung "Apple ID" durch "Apple Account" zu ersetzen, um die Funktion neu zu positionieren." Man darf gespannt sein, ob aus den Plänen wirklich in diesem Jahr Realität wird.