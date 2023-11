James Webb: Diesen Anblick hatten die Forscher nicht erwartet

Egal, wohin die Forscher mit James Webb schauen, das Universum hält Überraschungen bereit. Jetzt hat das Teleskop in den Tiefen des Alls zwei Galaxien entdeckt, die nicht zu den bisherigen Annahmen passen. Sie sind viel größer, als man das für das junge Universum erwartet.

Ein neues Rätsel

Die fernsten Galaxien, die das James-Webb-Teleskop einfängt, zeigen sich auf den Aufnahmen als rote Punkte. Doch zwei neue Galaxien, die jetzt beobachtet wurden, wollen nicht so ganz in dieses Muster passen. Wie Forscher in einem Artikel in der Zeitschrift Astrophysical Journal Letters (via Eurekalert ) beschreiben, sind die Galaxien riesig und haben eine auffällige Form.Wie Erstautor Bingjie Wang, Mitglied des JWST-Teams UNCOVER (Ultradeep NIRSpec and NIRCam ObserVations before the Epoch of Reionization) beschreibt, handelt es sich bei den beiden Objekten um die zweit- und viert entferntesten Galaxien, die jemals beobachtet wurden."Bisher entdeckte Galaxien in diesen Entfernungen sind Punktquellen - sie erscheinen als Punkt auf unseren Bildern", so Wang. "Aber eine unserer Galaxien erscheint länglich, fast wie eine Erdnuss, und die andere sieht aus wie ein flauschiger Ball."Laut den Forschern sind die Galaxien im Vergleich zu anderen, die in dieser Entfernung beobachtet wurden, außerordentlich groß. Mit einem Durchmesser von etwa 2000 Lichtjahren ist eine rund sechsmal so groß wie die bisher beobachteten Galaxien im jungen Universum. Ihr Licht war gestartet, als das Universum erst rund 330 Millionen Jahre alt war,Eine Erklärung für ihre Beobachtungen haben die Forscher bislang nicht. "Es ist unklar, ob die Größenunterschiede darauf zurückzuführen sind, wie die Sterne entstanden sind oder was mit ihnen nach ihrer Entstehung geschah, aber die Vielfalt der Eigenschaften der Galaxien ist wirklich interessant", so Wang.