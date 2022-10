Faszinierendes Bild zeigt totale Sonnenfinsternis auf dem Jupiter

Die NASA konnte mit einer ihrer Sonden ein faszinierendes Bild einfangen, das Jupiter im neuen Licht zeigt - oder genauer im Schatten. Bei einem sehr nahen Vorbeiflug gelang es der Juno-Sonde einzufangen, wie der Mond Ganymed seinen Schatten auf den Gas-Giganten wirft.

Juno fängt einen schwarzen Fleck ein, der über Jupiter rollt

Viel öfter als auf der Erde

Kerbal Space Program

NASA

Mit seiner verwirbelten Wolkendecke, die sich in Bahnen um den gesamten Planeten ziehen, bietet Jupiter immer einen sehr spektakulären Anblick. Während ihres nunmehr vierzigsten Vorbeiflugs konnte die NASA-Sonde Juno, die seit 2016 das Jupiter-System durchleuchtet und abbildet, eine besonders faszinierende Aufnahme einfangen. Auf dem bekannten Hintergrund der Oberfläche zeigt sich ein gigantischer, tiefschwarzer Fleck.Wie die NASA erläutert, hatte Juno die Aufnahme aus einer sehr geringen Höhe angefertigt, der Gas-Planet ist hier aus einer Entfernung von nur 71.000 Kilometern zu sehen. Der schwarze Schatten wird von Ganymed, einem der vier großen Monde Jupiters, auf der Wolkendecke geworfen. Der Trabant war zum Zeitpunkt der Aufnahme 15-mal weiter von dem Planeten entfernt als die NASA-Sonde , so ergibt sich der Eindruck eines abgerundeten, lang gezogenen Schattenwurfes."Ein Beobachter auf den Wolkenoberseiten des Jupiters innerhalb des ovalen Schattens würde eine totale Sonnenfinsternis erleben", beschreiben die Wissenschaftler begeistert. Dieses Erlebnis könnten die hypothetischen Jupiter-Bewohner dabei recht häufig genießen. Sonnenfinsternisse treten auf dem Jupiter aus mehreren Gründen deutlich häufiger auf als auf der Erde.Der erste Grund ist hier natürlich naheliegend: Statt nur eines Mondes verfügt Jupiter über gleich vier große Monde - Ganymed, Io, Kallisto und Europa. Ferner kreisen die Trabanten in einer Ebene nahe der Bahnebene des Jupiters, was dafür sorgt, dass die Schatten auf den Planeten geworfen werden.