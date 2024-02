Amazon stattet seine Sprachassistentin Alexa zeitweilig mit neuen Funk­tionen aus. Nutzer von Echo-Lautsprechern erhalten dabei eine "Extra­portion Teddy." Wie einst der Weihnachtsmann und Klitschko, stellt sich nun Comedian Teddy Teclebrhan den Nutzeranfragen.

Die Teddy Teclebrhan Show - Trailer | Amazon Prime Video

"Alexa, überrasch mich."

"Alexa, gib mir ein Fun Fact."

"Alexa, erzähl mir eine lustige Geschichte."

"Alexa, mach mir ein Kompliment."

"Alexa, hast du mich lieb?"

"Alexa, was soll ich anziehen?"

"Alexa, du stinkst."

"Alexa, wie macht die Ziege?"

"Alexa, sag mir einen Zungenbrecher."

"Alexa, warum ist die Banane krumm?"

"Alexa, rap mal."

"Alexa, sing mal."

"Alexa, kannst du Jugendsprache?"

"Alexa, kannst du Schwäbisch?"

Teddy ist nicht der erste Alexa-Gast

Anlässlich der neuen Teddy-Teclebrhan-Show auf Prime Video kombiniert Amazon die "ganz eigene Art von Intelligenz" des Comedians mit seiner Alexa-Assistentin und lässt Teddy sowie die Figuren Antoine, Percy und Ernst Riedler Antworten und Tipps auf Fragen der Nutzer liefern."Die Antworten können reichlich Teddy-Style und wenig Künstliche Intelligenz enthalten", warnt der Händler im Vorfeld humorvoll. Mit dem Befehl "Alexa, was kann ich Teddy alles fragen?" verschafft man sich einen Überblick der möglichen Fragen, die Teddy zwischen dem 23. und 25. Februar 2024 beantwortet.Amazon ist bekannt für Gastauftritte in Verbindung mit Alexa. Während Kinder in der Vergangenheit Kontakt zum Weihnachtsmann aufbauen könnten, gab sich auch Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko bereits die Ehre, um Echo-Nutzer für ihre Neujahrsvorsätze zu motivieren.Aktuell stehen neben Teddy Teclebrhan auch die Unternehmerin Tijen Onaran, Hautpflege-Expertin Dr. Barbara Sturm und Fußballlegende Toni Polster als KI auf Abruf bereit. In den USA hingegen stampfte Amazon die zum Teil kos­ten­pflich­ti­gen Promi-Stimmen wieder ein. Dort konnte man sich unter anderem mit Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal und Melissa McCarthy "unterhalten".