Amazon streicht optionale Promi-Stimmen für Sprachassistentin Alexa

Echo und Alexa lösten anfangs eine Euphorie aus. Denn bis zur Veröffentlichung des smarten Speakers von Amazon waren Sprachassistenten allenfalls eine Spielerei, aber nicht wirklich alltagstauglich. Doch dieser Tage wird der Funktionsumfang beschnitten, statt erweitert.

"Hey Samuel L. Jackson"

Zusammenfassung Amazon machte Echo und Alexa zum Hype, muss aber nun sparen.

Optional hinzubuchbare Promi-Stimmen werden deaktiviert.

Preis war anfangs 99 Cent, später 5 Dollar.

Kunden können Rückerstattung beantragen.

Amazon bestätigt Aus und bietet Rückerstattung an.

Vor der Veröffentlichung des ersten Echo-Lautsprechers wusste niemand so wirklich, wozu Sprachsteuerung wirklich sinnvoll ist. Amazon schaffte es jedoch und machte Alexa zum regelrechten Hype. Dieser ist aber mittlerweile deutlich abgekühlt und man kann im Zusammenhang mit Echo und Alexa mittlerweile sogar von einem Flop sprechen.Der Versandhändler setzt entsprechend stark den Rotstift ein, aufgeben will man diese Geräteklasse aber natürlich auch nicht. Dennoch müssen sich Echo-Besitzer aber von dem einen oder anderen Feature verabschieden, dessen Entwicklung bzw. der Betrieb sich für Amazon - aus welchen Gründen auch immer - nicht länger lohnt.Dazu zählen auch die optionalen bzw. hinzubuchbaren Promi-Stimmen. Denn wie The Verge berichtet, schaltet Amazon dieses Feature dieser Tage ab. So können die Stimmen von beispielsweise Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal und Melissa McCarthy nicht länger gekauft werden, der Versandhändler wird diese demnächst auch ganz deaktivieren.Diese Stimmen waren anfangs für 99 Cent verfügbar, später wurde der Preis auf rund fünf Dollar erhöht. Wer sich eine solche Stimme gekauft hat, konnte beispielsweise "Hey Samuel L. Jackson" sagen und sich (in begrenztem Umfang) mit dem Schauspieler unterhalten und diesem Fragen stellen bzw. sich einen Witz erzählen lassen.Amazon bestätigte das Aus mittlerweile: "Nach drei Jahren werden wir die Stimmen der Prominenten abbauen. Kunden können diese Stimmen für eine begrenzte Zeit weiter nutzen und sich für eine Rückerstattung an unseren Kundenservice wenden."