Xbox-Spiele, Game Pass & Co: Microsoft kündigt Gamescom-Stream an

Obwohl die Reise nach Köln auch in diesem Jahr ausfällt, bleibt Microsoft der Gamescom treu und eröffnet die Spielemesse am 24. August mit seiner alljährlichen Xbox-Show. Ob neben Updates bereits bekannter Spiele mit echten Neuheiten zu rechnen ist, bleibt jedoch abzuwarten.

Microsoft selbst gibt via Xbox Wire bekannt: "Auf Dich warten neue Updates bereits angekündigter Xbox Game Studios-Titel sowie Neuigkeiten unserer Partner, inklusive einige der heiß erwarteten Titel, die später in diesem Jahr auf Xbox erscheinen. Außerdem lernst Du mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr."

Nachdem Microsoft im Vorfeld der E3 2021 sein großes "Xbox & Bethesda"-Feuerwerk bereits verschossen hat, dürfte der jetzt angekündigte Livestream anlässlich der Gamescom 2021 deutlich unspektakulärer ausfallen. Erst im Juni hatten die Redmonder einen ersten Ausblick auf kommende Spiele wie Forza Horizon 5, den Free-to-Play Multiplayer von Halo Infinite , den Koop-Shooter Redfall und Titel wie Stalker 2, Age of Empire IV und Starfield gegeben. Somit wird erwartet, dass Microsoft Ende August - wenn überhaupt - nur wenige Neuankündigungen von Partnern im Gepäck hat.Der Xbox-Stream zur digital veranstalteten Gamescom 2021 wird am 24. August um 19 Uhr deutscher Zeit stattfinden und unter anderem auf den offiziellen Microsoft-Kanälen via YouTube, Twitch, Facebook Gaming und Twitter übertragen. Parallel dazu weisen die Redmonder auf die "Opening Night Live" von Geoff Keighley hin, die am 25. August um 20 Uhr stattfinden wird. Das von Microsoft übernommene Spielestudio Bethesda soll hingegen ab dem 26. August seinen Mainstream auf Twitch starten, der sich über mehrere Tage erstreckt.Abseits der Livestreams wird Microsoft einen Xbox-Gamescom-Sale veranstalten, bei dem man in Europa Konsolen- und PC-Spiele mit einem Rabatt von bis zu 75 Prozent anbietet.