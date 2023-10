Spekulationen über Windows Cloud-PC für Endverbraucher aufgetaucht

Microsoft arbeitet daran, den Windows Cloud-PC auch für private Nutzer anzubieten. Schon vor einigen Monaten gab es einen entsprechenden Hinweis , jetzt gibt es einen neuen Verweis in einer Windows 11-Vorschau im Canary-Kanal.

Kommt as Cloud-PC-Abo für Endverbraucher?

Zusammenfassung Microsoft plant, Windows Cloud-PC für Privatnutzer anzubieten.

Der Dienst wird über die Windows 365-App gestartet.

Bisher ist das Angebot nur für Unternehmenskunden verfügbar.

Im aktuellen Windows 11-Build gibt es Optionen für verschiedene Abonnements.

Nichts Offizielles zu einem Cloud-PC für Privatnutzer bekannt gegeben.

Der Windows Cloud-PC ist ein Dienst-Angebot von Microsoft, der über die Windows 365-App gestartet wird. Bisher gibt es dieses Angebot allerdings nur für Unternehmenskunden - doch daran könnte sich schon bald etwas ändern.Laut dem Bericht des Online-Magazins Deskmodder gibt es in dem aktuellen Windows 11-Build aus dem Canary-Kanal die Option, verschiedene Abonnements zu buchen. Diese Abos zeigen sich im Code der neuen Vorschau-Versionen unter anderem als "Abonnement­edition - L_Msg­Subscription­Edition" oder auch als "Abonnement­typ - L_Msg­Subscription­Type". Dabei gibt es noch den Hinweis auf ein "Geräte­basiertes Abonnement" oder "Benutzer­basiertes Abonnement".Sie sind aber wohl - anders als bisher - nicht an Unternehmenskonten gebunden. Bislang hatte Microsoft offiziell noch nichts Derartiges vorgestellt - was aber nicht heißt, dass nichts in der Art eines Cloud-PC-Abonnements für Privatnutzer in Arbeit ist.Das würde sogar viel Sinn ergeben, wenn Microsoft die Rechenpower der Cloud-PCs auch für Privatanwender nutzbar machen könnte. Da zuletzt viele KI-basierte Funktionen hinzugekommen sind, ist die Cloud-Anbindung ein nächster logischer Schritt. Deskmodder geht erst einmal davon aus, dass ein Cloud-PC-Abonnement für Endverbraucher in Arbeit ist.Wann das allerdings startklar sein kann, steht noch in den Sternen. Es gab bereits Gerüchte, dass man wohl erst mit Windows 12 ein solches Abo-Modell auch für Privatnutzer zu sehen bekommen wird.