Adobe Firefly verlässt die Beta und steht nun zur kommerziellen Nut­zung bereit. Das generative KI-Modell wird Teil vieler Creative Cloud-Anwendungen, unter anderem mit einer nativen Photoshop-Integration. Allerdings steigen damit auch die Preise von Adobes Kreativ-Abos.

Adobe

Creative Cloud erhält KI-Upgrade

Neue Währung, neue AI-Features

Photoshop und Illustrator

Native integration von Generative Fill, Expand und Recolor

Premiere Pro

Störgeräusch-Filter, schnellere Zeitleiste und neue Farbseinstellungen

After Effects

Neuer KI-Roto-Pinsel und Arbeitsbereich für 3D-Modelle für VFX-Composites

Firefly im Web

Unterstützung von Prompts in mehr als 100 Sprachen

Express Premium

Komplett überarbeitet Web-App mit vielen KI-Funktionen

Umgang mit Credits und Preiserhöhung

Zusammenfassung Adobe Firefly verlässt Beta-Phase, kommerzielle Nutzung möglich

Firefly wird Teil von Creative Cloud-Anwendungen wie Photoshop

Firefly unterstützt nun Texteingaben in über 100 Sprachen

Einführung von Generative Credits in Creative Cloud-Abos

Firefly ermöglicht generative Füllungen, Bilderweiterungen, Texteffekte u.v.m.

Adobe erhöht Preise für Creative Cloud-Abos mit Firefly

Preiserhöhung betrifft Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europa

Neben Microsoft nutzt auch Adobe die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, um nahezu sämtliche Produkte ihrer Creative Cloud mit nützlichen AI-Tools aus­zu­statten. In den letzten Monaten wurde die sogenannte Firefly-Familie ausgiebig öffentlich getestet. Die Rede ist von mehr als zwei Milliarden Designs, die mithilfe von Firefly in Photoshop, Adobe Express, Illustrator und Co. erstellt wurden.Nun entlässt Adobe sein generatives KI-Modell aus der Beta und öffnet sich für die kommerzielle Nutzung. Zeitgleich geht die "Ära der Kreativität" mit diversen Updates einher. Die bekannte "Text zu Bild"-Webapplikation Firefly unterstützt nun Texteingaben in über 100 Sprachen und kann mit Generative Credits KI-generierte Bilder deutlich schneller umsetzen.Die neuen Generative Credits sind Teil der Creative Cloud-Abos und abhängig vom gewählten Tarif. Bis zu 1000 Anfragen pro Monat sind etwa im Paket mit sämtlichen Adobe-Applikationen enthalten. Das beliebte Foto-Abo mit Photoshop und Lightroom für derzeit ca. 12 Euro monatlich beinhaltet hingegen nur 250 Generative Credits.Firefly geht bekanntlich über seine "Text zu Bild"-Fähigkeiten hinaus und ermöglicht unter anderem auch generative Füllungen und Bilderweiterungen, Texteffekte, Neufärbungen von Vektorgrafiken, Skizzenumwandlungen und die Transformation von 3D-Modellen in Bilder. Und das ab sofort nicht mehr nur im Web, sondern auch nativ in Adobe-Anwendungen wie Photoshop. Entsprechende Updates stehen in der Creative Cloud-App für Windows und Co. bereit.Während die für Firefly benötigten Generative Credits mit einem Kontingent von bis zu 1000 Abfragen innerhalb der Creative Cloud-Abos bereitstehen, erhalten auch Nutzer der kostenlosen Varianten von Firefly und Adobe Express Zugriff auf die KI-Tools - mit monatlich 25 Credits für Standardbilder in einer Größe von maximal 2.000 x 2.000 Pixeln. Die neuen Limits bei kostenpflichtigen Adobe-Abos gelten zudem erst ab dem 1. November 2023.In kostenpflichtigen Creative Cloud-Tarifen ist die AI-Nutzung nach Verbrauch des Kontingents weiterhin möglich, dann allerdings mit einer langsameren Bearbeitung der Anfragen. Nutzer der kostenlosen Varianten müssen in diesem Fall hingegen auf eine Be­zahl­ver­sion (mind. 4,99 Euro) upgraden.Die Einführung der neuen Firefly KI-Tools verbindet Adobe mit einer Preis­er­höhung der Creative Cloud-Abos. Für einzelnen Apps steigt der Preis ab 1. November 2023 um bis zu 3 US-Dollar pro Monat, während der "Alle Applikationen"-Tarif monatlich bis zu 7,50 US-Dollar teurer wird. Als Grund werden die neuen Kosten aufgeführt , die mit der generativen KI-Inhaltserstellung verbunden sind.Preise für Studenten, Lehrer und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen werden hingegen nicht erhöht und auch die Kosten für Acrobat- und Adobe Stock-Tarife, das Foto-Abo (Photoshop und Lightroom) sowie Adobe Express blieben gleich. Derzeit liegen noch keine deutschen Preise vor, doch die Erhöhungen wurden seitens Adobe für Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europa angekündigt.