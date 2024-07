Adobe Photoshop: Firefly-KI malt Bilder jetzt von ganz alleine

Die neue Beta von Adobe Photoshop bringt eine Menge zusätzlicher KI-Funktionen mit sich. Damit lassen sich komplette Bilder und Gegen­stän­de erzeugen oder neue Hintergründe generieren. Nutzer geben dazu nur noch Prompts in ein Textfenster ein.

Adobe

Neue KI-gestützte Bildbearbeitung

Komplette Bilder generieren

Verantwortung beim Anwender

Hintergründe austauschen und Gegenstände erzeugen

Zusammenfassung Neue Beta von Photoshop mit KI-gestützter Bildbearbeitung

Firefly Image 3 Modell ermöglicht Erzeugung von Bildern per Text

Referenzbilder können zur detaillierteren Anweisung verwendet werden

Nutzer müssen Rechte an Referenzbildern besitzen

Hochgeladene Bilder werden nicht zum Trainieren von Firefly genutzt

Einfache Generierung und Einfügung von Hintergründen möglich

Funktion "Ähnliche generieren" für anpassbare KI-generierte Bilder

Neue Funktionen sollen später in die reguläre Photoshop-Version kommen

Mit einer nun veröffentlichten neuen Beta der Desktop-App von Photoshop erreicht die KI-gestützte Bildbearbeitung eine neue Stufe. Denn Adobes Firefly Image-3-Modell bringt mehrere neue Funktionen mit, die es ermöglichen, komplette Bilder durch Prompts ganz den eigenen Wünschen entsprechend nicht nur anzupassen, sondern auch zu erzeugen. Die sollen nicht nur professionellen Grafikdesignern Arbeit abnehmen und Zeit sparen, sondern auch Laien den Einstieg erleichtern.Mit der Funktion "Text zu Bild" lassen sich künftig direkt in Photoshop ganze Bilder erzeugen. Über die Texteingabe teilt der Nutzer dem Programm mit, was genau zu sehen sein soll. Da das Schreiben eines Prompts aber "eine echte Plage" sein kann, wie es Ely Greenfield, Chief Technology Officer für digitale Medien bei Adobe ausdrückt, haben Anwender auch die Möglichkeit Referenzbilder zu verwenden, um so der KI detaillierte Anweisungen zu geben."Warum sollte man eine Stunde damit verbringen, eine Aufforderung in drei Absätzen zu formulieren, wenn man ein Bild hat, das genau das ist, worauf man sich beziehen möchte? Das Sprichwort 'Ein Bild sagt mehr als tausend Worte' trifft hier zu", meint Greenfield.Allerdings müssen Nutzer die Rechte am Referenzbild besitzen, um es verwenden zu dürfen. Darauf soll Photoshop mit einer kurzen Einblendung hinweisen, wenn die Funktion das erste Mal genutzt wird. Adobe bekräftigt außerdem, dass die hochgeladenen Referenzbilder nicht zum Trainieren von Firefly verwendet werden.Zudem lassen sich mit einer weiteren Funktion ganz einfach Hintergründe generieren und einfügen. Hat man also ein Objekt, das man gerne in eine andere Szene transferieren möchte, geht das jetzt auch in wenigen Sekunden mit einer einfachen Textanweisung an die KI.Die Funktion "Ähnliche generieren" erlaubt es jetzt auch, eine von drei KI-generierten Varianten eines Objekts oder Bildes als Referenz auszuwählen, um auf dieser Grundlage weitere Versionen von Firefly anfertigen zu lassen. Dieser Vorgang lässt sich dann so oft wiederholen, bis das Bild genau den Vorstellungen des Nutzers entspricht.Die neue Beta der Photoshop Desktop-App bringt noch weitere neue Funktionen mit. Die sollen dann im späteren Jahresverlauf den Weg in die normale Version des Bildbearbeitungsprogramms schaffen und allen Anwendern zur Verfügung stehen.