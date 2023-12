Adobe spricht vom bedeutendsten Update seines Designsystems: Unter dem Namen Spectrum 2 hat das Unternehmen angekündigt, dass man das Aussehen seiner Werkzeugpalette deutlich anpassen wird. Das soll für neue Nutzer und Profis gleichzeitig funktionieren.

Vor über 10 Jahren hatte Adobe das Design seiner Werkzeuge wie Photoshop und Lightroom mit Spectrum auf eine neue Basis gestellt, viele Nutzer der Produkte werden typische Tools wohl sofort wiedererkennen. Wie Adobe schreibt , hat sich seit 2013 natürlich viel verändert, vor allem auch der Nutzerkreis der Produkte. Deshalb sei es jetzt wichtig, das Design unter dem Namen Spectrum 2 vollständig zu erneuern.Wie Adobe schreibt, wird man dabei wohl kaum einen Stein unberührt lassen. Das Update soll jedes Designelement des Programms abdecken, einschließlich "Ikonografie, Typografie, Farbe, Marke, Illustration, Barrierefreiheit, Personalisierung, Datenvisualisierung". Ab 2024 wird man mit der Einführung bei den Webprodukten beginnen, bis der Prozess über die unzähligen Produkte hinweg abgeschlossen ist, wird es wohl das ganze nächste Jahr dauern.War Spectrum eher minimalistisch und mit grauer Farbpalette, kann man von Version zwei deutlich markantere Elemente erwarten. Die Entwickler hatten sich beim jüngsten Produkt Adobe Express ausprobiert, viele der Elemente werden jetzt als Inspiration für den UI-Overhall von Produkten wie Photoshop und Lightroom genutzt. Das Design werde damit "heller, kräftiger und runder". Wer wissen will, wie alle Adobe-Produkte in Zukunft gestaltet werden, hat mit Adobe Express die Blaupause vor Augen.Eine Stelle, an der sich die neue Designsprache sehr deutlich zeigt, sind die Icons. Kurz gesagt: Spectrum wirkt erwachsener und dezenter, Spectrum 2 nutzt deutlich dickere, runde Formen und mutet damit verspielter, aber auch "freundlicher" an. Passend zu den bekannten Programm-Farben wird auch ein Farbsystem für Interface-Elemente eingeführt.Die neue Gestaltung soll auch bei der Zugänglichkeit helfen. Die Entwickler wollen überflüssige Hervorhebungen entfernt und für wichtige Elemente reserviert haben. Nutzer können Einstellungen zu Darstellungsoptionen wie Kontrast und Helligkeit sowie Farben genauer vornehmen.Adobe beteuert, seine Apps besser an die jeweiligen Design-Konventionen der Plattformen anpassen zu wollen. Mit Spectrum 2 will man aber wiederkehrende Elemente schaffen, die plattformübergreifend funktionieren. Aktuell werde noch an der zukünftigen Richtung für Desktop- und Mobilprodukte gearbeitet, die jeweils eine "eigene spezielle Version von Spectrum" erhalten.