Adobe-Mitgründer und PostScript-Erfinder Dr. John Warnock gestorben

Der Adobe-Mitgründer Dr. John Warnock ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben. Warnock startete seine Karriere bei Xerox, gemeinsam mit seinem Adobe-Weggefährten, dem ebenfalls bereits verstorbenen Dr. Charles Geschke

Karrierestart bei Xerox

Leben und Wirken

Nachruf von Adobe-CEO Shantanu Narayen Mit tiefer Traurigkeit teile ich mit, dass unser geliebter Mitbegründer Dr. John Warnock im Alter von 82 Jahren verstorben ist.



Johns Genialität und seine technologischen Innovationen haben die Welt verändert. Es ist ein trauriger Tag für die Adobe-Gemeinschaft und die Branche, für die er seit Jahrzehnten eine Inspiration war.



John und Dr. Chuck Geschke gründeten Adobe 1982 mit PostScript und lösten damit die Revolution im Desktop-Publishing aus. Dank seiner Vision und Leidenschaft konnte Adobe bahnbrechende Innovationen wie Illustrator, das allgegenwärtige



John ist weithin als einer der größten Erfinder unserer Generation anerkannt, der die Art und Weise, wie wir in Wort, Bild und Video kommunizieren, maßgeblich beeinflusst hat. Neben vielen anderen Auszeichnungen verlieh ihm Präsident Barack Obama 2008 die National Medal of Technology and Innovation, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes für Wissenschaftler, Ingenieure und Erfinder; er erhielt den Computer Entrepreneur Award der IEEE Computer Society, die American Electronics Association Medal of Achievement und die hohe Auszeichnung des Marconi Prize für Beiträge zur Informationswissenschaft und Kommunikation. John zog sich im Jahr 2000 als CEO zurück und war bis 2017 Vorsitzender des Vorstands, eine Position, die er mit Chuck teilte. Seitdem ist er weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats.



Seine Innovationen haben unzählige Auswirkungen gehabt, aber vor allem sein unbeugsamer Geist, seine Leidenschaft und sein Glaube an den Aufbau eines Unternehmens mit starken Werten haben uns alle beeinflusst, die wir das Glück hatten, bei Adobe zu arbeiten. John hatte ein unglaubliches Gespür dafür, welche Technologien sowohl die Kunden begeistern als auch einen geschäftlichen Mehrwert schaffen würden. John und seine Frau Marva, eine Grafikerin, nutzten unsere Produkte ständig und setzten den Standard für Kundenempathie.



Die Zusammenarbeit mit John war in den letzten 25 Jahren der Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn. Beim Frühstück mit John und Chuck malten wir uns die Zukunft aus, aber es waren unsere vielfältigen Gespräche über seltene Bücher, Kunst, Weltgeschichte und Politik, die mir einen einzigartigen Einblick in John verschafften, der wirklich ein Mann der Renaissance war (wir liebten es auch, gemeinsam die Warriors anzufeuern!). Er war mein Vorbild und Mentor, aber am dankbarsten bin ich dafür, dass ich ihn als Freund bezeichnen kann.



Während ich über diesen Verlust nachdenke, der eine große Lücke in unserem Leben hinterlassen wird, denke ich an die Zeit vor ein paar Monaten zurück, als ich John anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Acrobat traf. Nach der Veranstaltung, auf der wir den Einfluss von Acrobat und PDF auf die Welt der Kommunikation feierten, sprachen wir über das Potenzial von Firefly, die nächste Generation kreativer Technologie zu verändern. Mit einem Augenzwinkern sagte er, er sei erstaunt über die Fortschritte und habe wie immer ein Feedback, wie wir es noch besser machen könnten!



Meine Gedanken sind bei Marva und seiner ganzen Familie. Er hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als sein großartiges Vermächtnis fortzuführen, also lasst uns ihn weiterhin stolz machen.



"Es ist ein trauriger Tag für die Adobe-Gemeinschaft und die Branche, für die er jahrzehntelang eine Inspiration war", erklärte Adobe-CEO Shantanu Narayen in einer E-Mail an die Mitarbeiter.Warnock studierte Mathematik und Philosophie an der University of Utah und machte schließlich seinen Doktor in der Elektrotechnik. Ab 1978 startete er seine Karriere beim Drucker-Hersteller Xerox - doch das Unternehmen wollte sich nicht auf die Innovationen einlassen, die Warnock entwickelte. Bei Xerox lernte Warnock dann auch den zweiten Gründer von Adobe kennen, Dr. Charles Geschke. 1982 verließen sie gemeinsam Xerox, um Adobe aufzuziehen.Adobes erste große Entwicklung war die Seitenbeschreibungssprache PostScript, an der Warnock zuvor schon rund zehn Jahre getüftelt hatte. PostScript gilt als eine der wichtigsten Technologien, die die Revolution des Desktop-Publishing ermöglicht hat.Warnock war bis zum Jahr 2000 als CEO bei Adobe tätig, bevor er sich aus dem Tagesgeschäft zurückzog. Bis war er 2017 Vorstandsvorsitzender, eine Position, die er sich mit Geschke teilte.In einem Nachruf blickt der derzeitige Adobe-CEO Shantanu Narayen auf das Leben und Wirken des Gründers. In einer E-Mail an die Belegschaft heißt es