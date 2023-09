Trotz US-Embargo: Huawei vor internationalem Smartphone-Comeback?

Huawei will angeblich wieder den internationalen Smartphone-Markt in Angriff nehmen. Nach der Einführung von gleich zwei neuen Top­model­len, die mit relativ modernen Chips und 5G-Support daherkommen, ist jetzt in China von einer erneuten Expansion die Rede.

Huawei baut angeblich Vertrieb wieder auf

Zusammenfassung Huawei plant angeblich Rückkehr auf internationalen Smartphone-Markt.

Neue Topmodelle mit modernen Chips und 5G-Support vorgestellt.

Aufbau neuer Kapazitäten für Marketing und Vertrieb von Smartphones.

Strategie zur internationalen Expansion hinter verschlossenen Türen initiiert.

Huawei Mate 60 Pro macht trotz fehlendem weltweiten Vertrieb auf sich aufmerksam.

Neuer High-End-SoC mit 7 Nanometer Strukturbreite und integriertem 5G-Modem verbaut.

Trotz US-Embargo hat Huawei Wege gefunden, moderne 5G-Smartphones zu bauen.

Der chinesische Mobilfunkausrüster und früher führende Smartphone-Anbieter Huawei will laut Berichten aus China wieder stärker in internationalen Märkten aktiv sein. Dazu baut man derzeit angeblich neue Kapazitäten für Marketing und Vertrieb von Smartphones auf, nachdem diese in den letzten Jahren in Folge des US-Embargos abgebaut wurde.Laut einem Artikel von ITHome hat Huawei hinter verschlossenen Türen eine Strategie initiiert, um seine Smartphones wieder in größerem Stil auch international zu verkaufen. Bis diese Strategie tatsächlich Früchte trägt, könnte es allerdings noch etwas dauern. So hatte Huawei einen weltweiten Vertrieb des viel beachteten Huawei Mate 60 Pro zunächst ausgeschlossen. Allerdings macht das Unternehmen tatsächlich mit dem Gerät stark auf sich aufmerksam.Zwar hatte man das Mate 60 Pro Anfang September ohne jede Ankündigung in die eigenen Läden und den chinesischen Online-Store gebracht, doch sorgt das Gerät auch ohne jedes aktive Marketing für Furore . Grund dafür ist, dass Huawei offenbar eine neuen High-End-SoC verbaut, der von einem chinesischen Vertragsfertiger in einem weiterentwickelten Prozess mit sieben Nanometern Strukturbreite gebaut wird und über ein integriertes 5G-Modem verfügt.Eigentlich handelt es sich also um einen Chip, dessen Fertigungstechnik bei westlichen Smartphone-SoCs schon vor einigen Jahren abgelöst wurde, doch kam der Launch für viele Beobachter wohl dennoch sehr überraschend. Gerade für die US-Regierung war er wohl unerwartet, schließlich zeigt sich damit, dass Huawei offenbar Mittel und Wege gefunden hat, um trotz der massiven Auswirkungen des US-Embargos halbwegs moderne Smartphones mit 5G-Modem zu bauen.