US-Embargo egal: Huawei soll heimlich mehrere Chipfabriken bauen

Bei der Semiconductor Industry Association (SIA), einem Branchenverband von Halbleiterherstellern, dem zahlreiche namhafte Chiphersteller und Vertragsfertiger wie TSMC, AMD, Intel, Nvidia und viele andere angehören, warnt laut dem US-Wirtschaftsdienst Bloomberg davor, dass Huawei derzeit unter Geheimhaltung versucht, die Voraussetzung für die Umgehung des US-Embargos zu ermöglichen.Dazu baut Huawei angeblich eigene Kapazitäten für die Fertigung von Halbleiterprodukten auf, wobei man zwei bestehende Chipwerk aufgekauft haben soll, während an drei anderen Standorten in China neue Produktionsstätten geplant sind. Das Ganze geschieht angeblich mit Unterstützung der chinesischen Regierung, die umgerechnet rund 30 Milliarden Dollar für das Vorhaben bereitgestellt haben soll.Huawei betreibt das Projekt laut der Meldung schon seit 2022 und setzt dabei auf höchste Geheimhaltung. Die Schaffung der neuen Chip-Produktionskapazitäten erfolgt deshalb auch unter anderen Namen, um zu verhindern, dass die laufenden Projekte mit Huawei in Verbindung gebracht werden können. Die SIA vermutet, dass die Strohfirmen dazu dienen könnten, amerikanische Anlagen für die Chipfertigung unter Umgehung des Embargos gegen Huawei nach China zu importieren, heißt es in dem Bericht weiter.Huawei steht schon seit Jahren auf der sogenannten "Entity List" des US Department of Commerce. Dadurch ist es US-amerikanischen Firmen verboten, Technologien oder Produkte an Huawei zu liefern, die mithilfe von US-Technologien oder Produkten entwickelt oder hergestellt wurden. Die US-Firmen müssen für jeden Verkauf ihrer Produkte an Huawei nun grundsätzlich eine Erlaubnis der Behörde einholen.Der chinesische Hersteller kann deshalb schon seit Jahren keine modernen Chips mit geringen Strukturbreiten mehr fertigen und keine Smartphones mit offiziellem Google Play-Support anbieten. Auch in diversen anderen Bereichen hat Huawei keinen Zugriff mehr auf aktuelle Technologieprodukte von US-Zulieferern.