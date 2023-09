Huawei Watch GT4: Schicke neue Smartwatches vorab zu sehen

WinFuture Exklusiv

Huawei bringt in Kürze die neue Watch GT 4-Serie auf den Markt und setzt damit seine durchaus beliebte Reihe von Smartwatches fort. Die Huawei Watch GT4 wird in insgesamt neun Varianten in zwei Größen erscheinen. Wir haben Bilder der neuen Modelle vorab.

Huawei

Zusammenfassung Huawei bringt neue Watch GT 4-Serie auf den Markt

Präsentation am 14. September in Barcelona

Zwei Größen mit 41 oder 46 Millimetern Durchmesser

Preisspanne von 249 bis 399 Euro, abhängig von Materialien

Unterschiedliche Modelle für verschiedene Zielgruppen

Erweiterte Fitness-Tracking-Funktionen und lange Akkulaufzeit

Verfügbarkeit im europäischen Handel ab Anfang Oktober

Huawei vertreibt zumindest seine Smartwatches nach wie vor mit einem Erfolg auch in Europa. Die Huawei Watch GT4 wird am 14. September im Zuge eines eigenen Launch-Events in Barcelona präsentiert. Es wird sie in zwei Größen mit jeweils 41 oder 46 Millimetern Durchmesser geben. Die Preisspanne reicht dabei von 249 bis 399 Euro, wobei es vor allem Unterschiede zwischen den Materialien gibt.Die teuerste Variante der Watch GT 4 ist die Edelstahl-Version mit passendem Edelstahlarmband, wobei es auch noch diverse andere Ausgaben mit einfacherem Metallgehäuse und Textil- und Kunststoffarmbändern geben wird. Die kleinere Version der neuen Huawei-Smartwatch soll ganz offensichtlich vor allem weibliche oder modeorientierte Kunden ansprechen, während die große Ausgabe eher eine technische Anmutung hat.Auffällig ist vor allem das etwas ungewöhnliche Gehäusedesign der 46-Millimeter-Version der Huawei Watch GT 4. Der Hersteller wirbt laut ersten Informationen zu den neuen Smartwatches mit einer erweiterten Palette an Fitness-Tracking-Funktionen und einer Akkulaufzeit von rund zwei Wochen. Möglich wird dies, weil unter den hier verwendeten OLED-Displays extrem stromsparende Technik auf Basis eines ARM Cortex-M-Prozessors steckt, auf dem RTOS im Einsatz ist.Die Huawei Watch GT4-Serie ist somit einem Fitness-Tracker abgesehen vom Display deutlich ähnlicher als einer klassischen Smartwatch. In Apple Watch, Galaxy Watch & Co stecken meist deutlich stärkere Plattformen. Die neuen Huawei-Smartwatches werden ab Anfang Oktober im europäischen Handel verfügbar sein, so jedenfalls die uns vorliegenden Angaben. Technische Daten haben wir bisher noch nicht.