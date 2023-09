Spotify hat schon vor einer ganzen Weile angekündigt, eine HD-Version einzuführen. Doch mit dem Start lässt sich das schwedische Unternehmen sehr lange Zeit. Nun sind aber Details und Hinweise aufgetaucht, wonach der Launch kurz bevorstehen könnte.

Spotify für Hi-Fi-Fans

Besser mixen

Musikstreaming-Dienste sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, Hi-Fi-Puristen verziehen aber vielfach die Nase, weil die Qualität dieser Art des Musikgenusses ihren hohen Standards nicht gerecht wird. Es gibt aber mittlerweile mehrere Angebote, die HD-Versionen anbieten, darunter Tidal und auch Amazon.Spotify hinkt hier durchaus hinterher, auch wenn man seine für erste als Supremium bekannte Schiene schon vor einer ganzen Weile angekündigt hat - nämlich bereits im Februar 2021. Seither herrscht Funkstille. Doch nun hat ein Reddit-Nutzer Hypixely im Code der App Hinweise darauf gefunden, was Supremium bietet und was es kostet.Konkret heißt es, dass Supremium 24-Bit-Lossless-Musik mitbringt, das Wort "Hi-Fi" vermeidet Spotify mittlerweile. Konkret wird vom Streamingdienst erwähnt, dass die Technologie "keinen Lag und keine Verzögerungen" habe. Die neue Schiene wird KI-Unterstützung bei der Erstellung von Playlists bieten, wobei sich an dieser Stelle die Frage stellt, ob nicht das eine oder andere Feature auch für andere Pläne verfügbar sein könnte.Supremium (es ist nicht klar, ob das bereits ein offizieller Name ist) wird außerdem 30 Stunden an Hörbuch-Nutzung bieten. Ebenfalls möglich: Die Möglichkeit, die eigene Bibliothek nach Stimmung, Aktivität und Genre zu filtern.Dazu kommen fortgeschrittene Werkzeuge zum Mixen: So kann man die Reihenfolge einer Wiedergabeliste nach BPM oder Tanzbarkeit anpassen oder die so genannte "intelligente Reihenfolge" wählen, um die beste Sequenz anhand von Tonart und Tempo zu erstellen. Weiter werden sanfte Übergänge unterstützt, die mithilfe von festgelegten Cue-Points nahtlos zwischen den Tracks übergehen.Der Redditor erwähnt zudem eine Funktion namens Soundcheck: Diese verrät dem Nutzer Details über seine Hörgewohnheiten, auf diese Weise kann dieser herausfinden, welche Mischung von Klängen "einzigartig" für ihn ist. Hypixely schreibt schließlich, dass Supremium 19,99 Dollar pro Monat kosten wird - er merkt hier allerdings an, dass das auch ein Platzhalter sein könnte.