Ab jetzt gelten auch in Deutschland neue Preise für Spotify-Abos , die rund 10 Prozent höher liegen. Wer den Dienst langfristig nutzt, kann die Erhöhung beim Premium-Abo einfach umgehen. Der Weg zum dauerhaft niedrigen Monatspreis: Gutscheinkarten mit garantierter Leistung.

Alte Preise dank Geschenkkarten sichern

Die Lösung gegen die aktuelle Preiserhöhung liegt in einem Angebot von Spotify selbst. Für die Abo-Stufe Premium stellt der Anbieter schon länger Geschenkkarten bereit, die bei Händlern wie Amazon und Lidl in digitaler Form und im stationären Handel als physische Karten erworben werden können. Die Geschenkkarten werden laut Spotify mit "1, 3, 6 oder 12 Monaten Laufzeit" angeboten und sind ab dem Kaufdatum drei Jahre gültig. So wie es das Unternehmen schreibt, verhält es sich beim Kauf aber nicht.Während auf den Karten für 1, 3 und 6 Monate im Handel ein Vermerk zur Laufzeit fehlt, diese also reine Wertkarten darstellen, bringt die Geschenkkarte für 12 Monate diesen wichtigen Hinweis mit. Hier schreibt Spotify explizit im Angebotstext "Spotify Premium 99 EUR für 12 Monate - 10 Monate zahlen & 20 EUR sparen". Mit anderen Worten: Wer diese Karte nutzt, erhält weiter garantiert 12 Monate für 99 Euro - und spart in Zukunft noch mehr.Die neuen Preise bei Spotify gelten ab sofort, für alle, die Premium-Abos neu buchen. Bestandskunden werden per E-Mail über ihren Umstellungstermin informiert und bekommen eine Kulanzfrist von drei Monaten. Bei Spotify Premium steigt der Preis von bisher 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat an.Mit den 99-Euro-Karten ist also eine deutliche Ersparnis möglich. Da die Laufzeit der Karten ab Kaufdatum 3 Jahre beträgt, kann man als Langzeit-Nutzer von Spotify Premium außerdem für die nächsten Jahre vorsorgen - zumindest, solange die Karten noch erhältlich sind.Schnell und unkompliziert bekommt man die Spotify Premium-Geschenkkarten bei Online-Händlern wie Amazon . Der Preis von 99 Euro ist bei allen Anbietern gleich.