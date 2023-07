Jetzt fix: Spotify erhöht die Preise, Deutschland dürfte bald folgen

Der Musikstreaming-Dienst Spotify ist der derzeit weltweit bekannteste und auch beliebteste. Seinen Aufstieg verdankt man sicherlich unter anderem der Preisstabilität, die es seit Jahren gibt. Doch diese endet, denn das schwedische Unternehmen erhöht zum ersten Mal überhaupt die Preise.

Spotify kostet nun einen Dollar mehr

Zusammenfassung Spotify erhöht zum ersten Mal seit Start die Preise.

US-Kunden müssen 10,99 $ pro Monat statt 9,99 $ zahlen.

Preiserhöhung betrifft auch Österreich und viele europ. Länder.

In Deutschland und der Schweiz noch keine Preisanpassung.

Fast alle großen Musikstreaming-Dienste haben zuletzt die Preise erhöht.

Spotify wird teurer, das steht nun fest. Denn der Musikstreaming-Dienst hat seine US-Kunden informiert, dass Spotify Premium nun 10,99 Dollar pro Monat kosten wird. Seit dem Start dieser "Musik-Flatrate" hat Spotify monatlich 9,99 Dollar gekostet. Spotify Duo wird sogar um zwei Dollar teurer, hier steigt der Monatspreis von 12,99 auf 14,99 Dollar. Das Familien-Abo für bis zu fünf Mitglieder sowie die Studenten-Variante steigen jeweils um einen Dollar und kosten nun 16,99 bzw. 5,99 Dollar.Die neuen Preise sind für neue Abonnenten ab sofort gültig, bestehende Kunden bekommen eine Übergangsfrist von einem Monat, und zwar nachdem sie von der Preiserhöhung per Mail informiert worden sind. Betroffen von der Preiserhöhung sind nicht nur die USA, sondern auch viele weitere Märkte, darunter Österreich und etliche weitere europäische Länder wie Frankreich, Italien, Spanien und viele mehr.In Deutschland und der Schweiz ist diese Preiserhöhung noch nicht angekommen. Warum, ist nicht klar, man kann aber sicherlich davon ausgehen, dass die höheren Abo-Kosten früher oder später auch bei uns umgesetzt werden.Allzu überraschend ist die Preisanpassung allerdings nicht, da in den vergangenen Monate alle relevanten Dienste ihre Preise dazu angepasst haben, darunter Apple, Amazon, Tidal und YouTube Music. In allen Fällen war die Erhöhung gleich, nämlich um einen Dollar.Offiziell schreibt Spotify dazu: "Die Marktlandschaft hat sich seit unserem Start weiterentwickelt. Damit wir weiterhin innovativ bleiben können, ändern wir unsere Premium-Preise in einer Reihe von Märkten auf der ganzen Welt. Diese Aktualisierungen helfen uns, den Fans und Künstlern auf unserer Plattform weiterhin einen Mehrwert zu bieten."