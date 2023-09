Teures Problem: Spotify geht nun doch gegen "weißes Rauschen" vor

Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass der Musik­streaming-Dienst Spotify durch sogenannte White-Noise-Podcasts viel Geld verliert . Dabei geht es um Podcasts, die nur weißes Rauschen streamen, was der Entspannung dienen soll. Jetzt wird durchgegriffen.

Monetarisierungs-Option gestoppt

Teure Monotonie

Zusammenfassung Spotify verliert Geld durch White-Noise-Podcasts

Monetarisierung dieser Podcasts wird teilweise gestoppt

Streichung könnte Bruttogewinn um 38 Mio. Dollar steigern

Teilnahme am Ambassador Ads-Programm gestoppt

Senkung der Ausgaben und Datenübertragungskosten angestrebt

White-Noise-Podcasts dienen zur Entspannung und Stressabbau

Podcast-Ersteller verdienten bis zu 18.000 Dollar monatlich

Laut einem neuen Bericht von ist es Spotify nun doch zu bunt geworden. Ab sofort wird ein Teil der Monetarisierung der sogenannten White-Noise-Podcasts gestoppt.Bloomberg hatte zuvor aus internen Dokumenten zitiert, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen seinen jährlichen Bruttogewinn um satte 38 Millionen Dollar steigern könnte, wenn man die White-Noise-Podcasts streicht. So etwas Ähnliches wird nun geschehen, auch wenn Spotify das laut dem älteren Bloomberg-Bericht noch ausgeschlossen hatte.Spotify wird den Machern von White Noise nicht mehr erlauben, an seinem Ambassador Ads-Programm teilzunehmen. Das Programm ist eine Möglichkeit, Podcasts zu monetarisieren, indem man Hörern Spotify for Podcasters, die Podcasting-Plattform des Unternehmens, näher bringt.Das Unternehmen wird so in einem ersten Schritt seine Ausgaben für diese Podcasts senken. Zudem besteht die Hoffnung, dass diese Art der Podcasts für die Ersteller unattraktiv werden, womit Spotify auch seine Kosten für die Datenübertragung senken will.Bei weißem Rauschen werden monotone Geräusche wie Regen, Wellen am Meer usw. über einen bestimmten Zeitraum hinweg in einer Schleife abgespielt, um sich zu entspannen, Stress abzubauen, zu meditieren oder um einzuschlafen.White-Noise-Podcaster machten bisher so bis zu 18.000 Dollar pro Monat, größtenteils durch die direkt von Spotify geschaltete Werbung. Aktuell werden sie (noch) weiterhin Geld mit anderen Mitteln der Monetarisierung verdienen könnten, beispielsweise mit bezahlten Abonnenten, Hörerunterstützung oder mit automatisch ausgespielter Werbung.