Neuer Mini Cooper: Vollelektrisches Gokart-Feeling startet Anfang 2024

BMW hat die fünfte Generation des Mini Cooper angekündigt und bringt zum ersten Mal einen vollelektrischen Countryman heraus. Dabei verabschiedet man sich jetzt auch von der an seine Verbrenner-Pendants angelehnte Optik.

Mini Cooper und Mini Cooper SE

Aufgeräumt im Innenraum

Mini Countryman Electric

Preise und Verfügbarkeit

Das erste Modell ist der Mini Cooper E mit einem 135 kW/184 PS starken Motor und einer Reichweite von bis zu 305 Kilometer - deutlich höher als bislang. Der Mini Cooper E bekommt einen 40,7 kWh Akku. Für den Mini SE steigt diese Reichweite auf 400 Kilometer, die Leistung auf 160 kW/218 PS und der Akku bietet 54,2 kWh.Optisch hat sich die fünfte Generation des Mini an etwas orientiert, das das Unternehmen "Charismatische Schlichtheit" nennt, um die wichtigsten, modernen Merkmale des Autos zu betonen. Konkret heißt das, es wird zwar schlichter, aber auch etwas "aggressiver", kantiger und weniger verspielt."Inspiriert von unserer Geschichte haben wir unsere eigene neue Designsprache entwickelt, die unsere DNA definiert", sagte Oliver Heilmer, Leiter von Mini Design. "Die Idee dahinter ist ein Design, das jedem neuen Mini Modell einen starken, individuellen Charakter verleiht und sich durch eine klare, reduzierte Designsprache auszeichnet, die sich intuitiv auf das Wesentliche der Marke konzentriert."Der Innenraum ist vom Original-Mini von 1959 inspiriert, der ein rundes Kombiinstrument vorn und in der Mitte hatte, mit Kippschaltern darunter - aber deutlich aufgeräumter als bisher.In der neuen Version ist das ein 9,5-Zoll-OLED-Display, das das Mini Operating System 9 einführt und alles von Medien, Fahrassistenten bis zu Apps bietet. Der Mini verfügt außerdem über den ersten intelligenten persönlichen Assistenten" der Marke in Form eines animierten Mini oder Spike, der blau-weißen englischen Bulldogge.Mit diesem Assistenten lässt sich Navigation, Unterhaltung und vieles mehr über die Push-to-Talk-Taste steuern oder einfach per Sprachbefehl "Hey Mini" starten.Optional gibt es den Parkassistent-Plus, Head-up-Display und den Green Mode, der die Akkulaufzeit durch den Verzicht auf andere Verbraucher verlängern kann. Außerdem gibt es vier neue Ausstattungsvarianten: Essential, Classic, Favored und John Cooper Works.BMW kündigte auch die dritte Generation des Mini Countryman an. Es ist das erste Mal, dass der Crossover-SUV als rein elektrisches Modell erhältlich sein wird. Dazu ist er etwas gewachsen, und etwas höher und länger als sein Vorgänger.Der Mini Countryman E verfügt über eine Reichweite von 462 Kilometern und eine Leistung von 150 kW/204 PS. Als Mini Countryman SE bietet er 230 kW/313 PS und hat dann mit bis zu 430 Kilometer eine etwas geringere Reichweite. Weitere Details wird BMW erst ab dem 5. September zur IAA veröffentlichen.Die genauen Preise hat BMW bisher nicht veröffentlicht. Bekannt ist aber, d as der Einstiegspreis gesunken ist. Los geht es jetzt bei 32.900 Euro. Die ersten Modelle sollen aber Anfang 2024 ausgeliefert werden. Man kann sich auf der neuen Mini-Seite schon einmal vorab registrieren